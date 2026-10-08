Abel Pintos llega a La Plata con su Buenaventura Tour 2026

En un año marcado por nuevas canciones, grandes conciertos, su esperado debut en el Teatro Gran Rex y su destacada participación como jurado en la pantalla de canal 13, Abel Pintos presenta una nueva gira que lo llevará por distintas ciudades.

Junín, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza, San Juan, Neuquén, Bariloche, Paraná son los destinos anunciados, a los que ahora se suma La Plata el próximo lunes 7 de diciembre en una majestuosa fecha del ciclo Noches Capitales.

Buenaventura Tour es un concierto completamente nuevo y distinto al que presentó durante su gira Abel 30 Años, en el que combina sus más recientes lanzamientos con un repertorio de canciones muy reconocidas que hace un tiempo no interpreta en vivo.

En constante movimiento, entre la música, giras nacionales e internacionales y la televisión, Abel sigue cautivando en cada escenario que visita, reafirmando su lugar como una de las voces más importantes de Latinoamérica.

Para el concierto en el predio de Avenida 44 y 115, la venta de entradas está disponible desde este jueves 8 de octubre a las 12 horas con todos los medios de pago y un beneficio de 12 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Provincia a través de Livepass.

Noches Capitales

Luego de haber transitado una edición deslumbrante en 2025, Noches Capitales llega con su edición 2026 en el Hipódromo de La Plata con nuevos artistas que darán vida a un ciclo que ya es un clásico y la agenda ya es excepcional.

La próxima fecha será el 23 de octubre La Konga llevará su fiesta a puro cuarteto a esta edición 2026. Luego será el turno de Babasonicos el 14 de noviembre donde desplegará los sonidos de su último material Cuerpos, Vol.1. con un espectáculo único, imponente, y una puesta novedosa.

El 21 de noviembre llegará el momento de escuchar aquellas canciones que son parte de la escena musical de la mano de La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati en una noche imperdible en la ciudad de las diagonales. Mientras que el 28 de noviembre el Hipódromo de La Plata recibirá a Un Poco de Ruido para una fiesta inolvidable.

El 4 de diciembre La Banda de Carlitos y Euge Quevedo dará un show a puro baile con su ritmo cuartetero en una nueva luna recientemente anunciada. Al día siguiente, el 5 de diciembre Serú Girán por Lebón y Aznar llega por primera vez a La Plata, y marcará nuevamente un hito en la historia. Los músicos presentarán las canciones más emblemáticas de nuestro imaginario colectivo en un concierto que, aclamado por el público y la crítica, es la confirmación de que las canciones de Seru Girán han pasado de generación en generación, y que hoy tanto sus letras como su música son tan actuales como cuando se compusieron.

Por último, el 19 de diciembre será el turno de Él Mató a un Policía Motorizado, en una celebración única de sus mayores éxitos que marcan la vida de muchos desde hace veinte años.