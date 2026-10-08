Una Miramar post-apocalíptica y en ruinas: impactante clip cinematográfico

El productor, actor y realizador audiovisual Sebastián Pelegrinelli anunció el estreno de “Miramar Aeternum”, este viernes 16 de octubre en YouTube.

​El director, recientemente destacado por el documental Miramar: Tierra de Gigantes, presenta este videoclip como el primer lanzamiento de una serie de cuatro entregas musicales que componen el soundtrack de su próximo y ambicioso film: Miramar: Tierra Sagrada.

Cabe mencionar que el videoclip de “Miramar Aeternum” no es un adelanto de la trama del film, sino una pieza musical que funciona con una historia visual propia e independiente.

Protagonizado por Sara Chloe y Ulises Goku (hijos del director), este cortometraje musical nos sitúa en una realidad donde Miramar dejó de ser la clásica “Ciudad de los Niños”. Ante este escenario desolador, los dos pequeños emprenden la misión de recuperar la luz y devolverle la vida a su hogar.

​La historia propone una mirada nostálgica sobre aquella Miramar en la que los vecinos podían dejar sus bicicletas en las veredas sin preocuparse por ellas, y contrapone esa imagen con la realidad urbana contemporánea.

Para lograr este impacto, el videoclip combina secuencias filmadas en locaciones reales con reconstrucciones hiperrealistas desarrolladas mediante tecnología CGI en 4K.

El camino hacia el film “Miramar: Tierra Sagrada”

​La estrategia de lanzamiento propone un evento escalonado para presentar la banda sonora. Tras este estreno inicial de “Miramar Aeternum”, se irán publicando paulatinamente otros tres videoclips independientes, cada uno explorando su propio universo narrativo:

​ Exorcismo de San Andrés - Vox Tenebris : Una pieza inspirada en episodios atribuidos a Los Hechos de Andrés, tradición apócrifa vinculada al apóstol.

: Una pieza inspirada en episodios atribuidos a Los Hechos de Andrés, tradición apócrifa vinculada al apóstol. Señal de San Andrés - Requiem of Miramar : Un viaje en el tiempo a Escocia, recreando la aparición de la señal en forma de cruz en el cielo que le dio origen a la bandera de ese país.

: Un viaje en el tiempo a Escocia, recreando la aparición de la señal en forma de cruz en el cielo que le dio origen a la bandera de ese país. Signum Revelatum: El soundtrack principal ejecutado por una orquesta sinfónica, que en esta ocasión sí revelará los primeros adelantos en imágenes del film.​

Un viaje desde la fundación de Miramar hasta el siglo I

​El clímax de este enorme despliegue de producción será el estreno del film Miramar: Tierra Sagrada. La historia central arranca con la curiosidad de una niña que le pregunta a su padre: ¿Por qué la ciudad se llama Miramar?

​Esta simple duda desata un viaje espectacular hacia el pasado, iniciando en los terrenos de la estancia “El Saboyardo”. El film retrata de forma inédita la figura de Fortunato de la Plaza, la trágica muerte de su padre (Andrés de la Plaza), y la influencia de personajes clave como José María Dupuy y Rómulo Otamendi en los albores del pueblo.

​A medida que avanza la investigación de la niña, su hermano y su padre, la trama revela un vínculo asombroso entre Fortunato de la Plaza, el apóstol San Andrés y Jesús De Nazaret. Esta conexión llevará al espectador a un sorprendente viaje temporal hasta la Judea del siglo I y Roma, logrando reconstrucciones históricas hiperrealistas de gran escala para una producción audiovisual realizada en la región.

Cabe destacar que el público también podrá ver el film de manera gratuita en YouTube.

El director

Sebastián Pelegrinelli cuenta con una trayectoria artística y audiovisual que comenzó desde su infancia, cuando apareció como bebé en la ficción Celeste en el año 1992, protagonizada por Andrea del Boca y Gustavo Bermúdez.

Posteriormente desarrolló trabajos como actor en producciones nacionales e internacionales, y participó de programas en vivo como el reality Combate, además de desempeñarse como realizador y productor audiovisual.

Entre sus últimas piezas más destacadas se encuentran el documental educativo sobre megafauna y paleontología en la región (Miramar: Tierra de Gigantes), el documental sobre fenómenos OVNI en la costa argentina (Extraterrestres en Miramar: el secreto más oscuro de la costa argentina) y su investigación sobre el riesgo de tsunamis y meteotsunamis en la región (¿Es posible un Tsunami en Miramar?). Además, autor del libro Código 222: el despertar.