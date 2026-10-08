Argentina superará los 50 kilos de ingesta de pollo por habitante

Inversamente proporcional a lo que pasa con los cortes vacunos, el consumo de carne de pollo en Argentina mantiene su sostenido crecimiento y las proyecciones del sector anticipan que durante 2026 podría superar los 50 kilos por habitante.

El director ejecutivo del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Carlos Sinesi, expresó que “se viene manteniendo más o menos la proyección del primer semestre. El 2025 terminamos en 49 kilos y medio, así que suponemos que vamos a estar ahí en los 50 kilos”.

“Tenemos que agradecerle al consumidor argentino que siga eligiendo la carne de pollo en su plato de todos los días”, enfatizó en declaraciones a Canal E.

Acto seguido, puso de relieve que el sector busca incrementar sus exportaciones y destacó especialmente la importancia de recuperar el mercado del Gigante Asiático: “Estamos tratando de empezar a exportar un poco más a los mercados importantes, el único mercado cerrado sigue siendo China”.

“Estamos esperando que en algún momento de este trimestre que queda viajen las autoridades para tratar de cerrar este tema de una vez por todas y reabrir el mercado chino, que es muy importante para nosotros”, insistió el referente.

Por otra parte, el director ejecutivo del CEPA destacó que “ya se han empezado a enviar los primeros embarques a la Unión Europea”.

“Las mayores expectativas obviamente que es empezar a cubrir el cupo que tenemos de la cuota Unión Europea-Mercosur, que en el año 2027 van a ser 60 mil toneladas en total entre carne con hueso y sin hueso”, finalizó.