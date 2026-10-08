El largo adiós de Lionel Messi: “Gracias Argentina”

El ya excapitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, compartió una nueva publicación en redes sociales luego de lo que fue su emotiva despedida del equipo albiceleste, en el marco del amistoso ante Benín en el Estadio Monumental.

“Ya está todo dicho. Y ahora, está todo hecho. Y las únicas palabras que me salen del corazón son: gracias, Argentina”, escribió el 10, acompañado por una imagen en la que sostiene la camiseta de la Selección tal como lo hizo en aquel memorable festejo del Barcelona contra el Real Madrid en el 2017 en el Estadio Santiago Bernabeu.

En un primer posteo, había reconocido que ya extrañaba “vestir la celeste y blanca” y también dijo haber tomado “la decisión correcta”.

“Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di. Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba”, puntualizó Messi.

#AD10S 🐐 𝙔 𝙜𝙪𝙖𝙧𝙙𝙤 𝙚𝙣 𝙢𝙞𝙨 𝙤𝙟𝙤𝙨 𝙩𝙪 𝙪́𝙡𝙩𝙞𝙢𝙖 𝙢𝙞𝙧𝙖𝙙𝙖 𝙈𝙚 𝙫𝙤𝙮 𝙚𝙨𝙥𝙚𝙧𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙡𝙖 𝙥𝙧𝙤́𝙭𝙞𝙢𝙖 𝙟𝙪𝙜𝙖𝙙𝙖 https://t.co/zKNVwKT3XJ — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026

Y recalcó: “También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos. No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”.

“Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección. Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá”, agregó la Pulga.

“Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”, cerró Leo.