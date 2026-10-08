Pichetto denunció “favor inmenso” del Gobierno a Dietrich con los autos chinos

El diputado nacional de Encuentro Republicano Federal, Miguel Ángel Pichetto, volvió a cuestionar el aluvión de importaciones chinas, con especial foco en el segmento automotriz. Además, apuntó contra el exministro de Transporte de Cambiemos, Guillermo Dietrich, a quien acusó de hacer negocios con la administración libertaria.

Es “un favor inmenso” del Gobierno de Javier Milei al exfuncionario macrista, dijo. “Es uno de los principales importadores de autos chinos, hay un montón de agencias que abrieron sobre avenida Libertador...”, graficó en declaraciones a FM Futuröck.

Asimismo, evaluó que este ingreso sin restricciones “impacta en el mercado y destruye todo”, dado que “nadie puede competir con los productos chinos, que tienen financiamiento del Banco Central y que ingresan sin ningún tipo de aranceles o libre de impuestos. Es atentatorio y muy grave lo que se hace con la industria automotriz”.

Luego comparó con lo que sucede en Brasil: “A diferencia de la Argentina, en donde somos estúpidos y trabajamos para la destrucción del empleo y los trabajadores argentinos, obligan a los chinos a abrir las fábricas allá.

“No como acá, que llegan armados. Lo que viene es peor, porque hay más de 30 marcas chinas dando vueltas. Es la historia de la industria nacional y de las PyMEs: en poco tiempo, frente al fenómeno chino no queda nada. Es un industricidio realizado con la lógica más perversa”, lamentó Pichetto.

DNU 70/2023

De cara a la importante sesión de este jueves, el legislador señaló que “hay que ver qué hacen unos gobernadores que viajaron a París”.

“Siempre que logramos mayoría para temas trascendentes, el Gobierno después no cumple con la ley y la Justicia demora en las resoluciones para que no se cumplan. Es un modelo complejo y difícil”, sumó.

En igual tenor, consignó que “este modelo es mirado con preocupación desde EEUU. porque es incomprensible para ellos que no se cumplan las leyes del Congreso. Amamos tanto a (Donald) Trump pero después hacemos lo que se nos da la gana acá y eso impacta en la credibilidad y las inversiones”.

“La voluntad es derogar el DNU, porque están haciendo uso y abuso de este decreto, que les sirvió para generar unos primeros instrumentos de gobernabilidad. Luego, en manos de un personaje como (el ministro de Desregulación, Federico) Sturzenegger, destruye todo. Algún día van a tener que rendir cuentas de lo que están haciendo”, adelantó.

Acto seguido, recalcó: “No me preocupa la derogación de otras normas del DNU; hay cosas que se pueden sanear rápidamente con leyes, como el tema alquileres, que se puede ordenar. En ese sentido, hay temas que pueden analizarse y desmalezar lo que no sirve, que es lo que deberían haber hecho antes”.

“Pero intentan estupideces, como la de los prácticos. Después de tres años de Gobierno, deberían haber trabajado en el marco normativo con el Congreso para poder ordenar la cuestión y dejar lo útil”, completó.

Elecciones 2027

“Veo un gobierno en una profunda crisis política, con un Presidente muy ausente de la gestión pública, apareciendo de vez en cuando. La pregunta sería quién gobierna la Argentina, pero todos sabemos que esa tarea está siendo suplida por Karina Milei”, arremetió el excompañero de Mauricio Macri en 2019.

Por último, evaluó que “la sociedad no va a votar a alguien que perjudicó tanto a la clase media, a los trabajadores y les hizo perder calidad de vida. Este Gobierno pierde las elecciones”.

“Indudablemente que en la oposición hay que armar una propuesta y se va a hacer, pero no veo posibilidad de reelección ni espíritu de reelección en la sociedad”, sentenció Pichetto.

