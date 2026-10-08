La Cámpora presentó un proyecto para regular las apuestas en línea

Los diputados bonaerenses Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, pertenecientes al espacio La Cámpora, presentaron un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para crear un régimen integral de prevención de la ciberludopatía y regulación de las apuestas en línea, con foco prioritario en la protección de niños, niñas y adolescentes.

Bajo la premisa "Las apuestas no son un juego", la iniciativa busca fijar un marco de control sobre el funcionamiento, el acceso, la publicidad, la promoción y el patrocinio de las plataformas de juego virtual y apuestas deportivas que operan en territorio bonaerense.

Alarma por las cifras: el 22% de los secundarios bonaerenses ya apostó

La urgencia del debate parlamentario se sustenta en los preocupantes datos revelados por un reciente estudio de la SEDRONAR (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina):

26,2% de los estudiantes secundarios del país participó en apuestas con dinero durante el último año.

22% de esa cifra corresponde a alumnos de escuelas de la provincia de Buenos Aires.

El informe advierte sobre las graves secuelas vinculadas a esta adicción en edades tempranas, tales como el endeudamiento familiar, problemas de salud mental y la caída en el rendimiento escolar.

Restricciones, sanciones y fondos de financiamiento

La propuesta prevé un esquema de control y sanciones para aquellas plataformas que incumplan la normativa, así como límites estrictos al patrocinio en eventos deportivos y medios. Además, los recursos económicos generados por la actividad se destinarán a financiar políticas públicas mediante dos fideicomisos:

Fondo Provincial para el Cuidado de la Salud Mental y la Atención de la Ciber Ludopatía: destinado a la prevención, asistencia y tratamiento de adicciones digitales. Fondo Provincial de Desarrollo de Entidades de Bien Público y Deportivo: enfocado en fortalecer el rol comunitario de los clubes de barrio.

"Tenemos que ponerle un freno a los poderosos"

Durante el acto realizado en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio legislativo, el diputado Facundo Tignanelliremarcó la postura política del proyecto: "Sabemos los intereses a los que nos estamos enfrentando; creemos que es un daño que están haciendo las empresas y por eso tenemos que ponerle un freno. Si el Estado y la política no están para pararse de manos contra los poderosos y defender a aquellos que hacen el bien por la gente, no tienen ningún sentido de existencia".

A su turno, la diputada Micaela Olivetto alertó sobre el impacto social en las familias: "Es necesario generar una herramienta que controle y regule esta actividad que tiene consecuencias como la de romper relaciones familiares y le está haciendo mucho daño a los pibes y las pibas de nuestra provincia, acrecentado por el contexto económico que vivimos hoy".