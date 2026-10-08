CABA: una familia necesita $2,6 millones por mes para ser de clase media

Una familia tipo porteña —conformada por dos adultos de 35 años y dos hijos de entre seis y nueve años, propietarios de la vivienda— necesitó percibir un mínimo de $2.669.815 en septiembre para ser considerada de clase media. Así lo reveló el más reciente informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA).

De acuerdo con el reporte oficial, la línea de pobreza para este mismo hogar se incrementó un 2,1% respecto de agosto de 2026, alcanzando los $1.687.299.

Escalas de ingresos en CABA: cómo se dividen las clases sociales

El informe del IDECBA establece los distintos escalones socioeconómicos para la Ciudad de Buenos Aires en función de los ingresos mensuales percibidos por el grupo familiar:

Canasta alimentaria (línea de indigencia): $1.016.090 para cubrir las necesidades nutricionales básicas.

Canasta Total (línea de pobreza): $1.687.299 necesarios para no ser considerado pobre.

Sector medio frágil y no pobre vulnerado: Ingresos mensuales comprendidos entre los $1.687.299 y los $2.669.815.

Clase media: Hogares con ingresos que oscilan entre $2.669.815 y $8.543.407 .

Sectores acomodados: Familias cuyos ingresos superen los $8.543.407,24 mensuales.

Inflación porteña: 1,8% en septiembre

En paralelo con los datos de las canastas básicas, el organismo difundió la evolución del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), que en septiembre registró una suba del 1,8%.

Con este resultado, la inflación acumulada en la Ciudad durante los primeros nueve meses del año se ubicó en 23,7%, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,9%.