“No tienen cara”: Kicillof estalló contra concejales de LLA que reclamaron obra pública

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, protagonizó un fuerte estallido contra dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) tras tildar de "caraduras" a los ediles y senadores libertarios que realizaron reclamos y denuncias judiciales por la falta de obra pública e infraestructura básica en el territorio bonaerense.

La tensión alcanzó su punto máximo durante una visita oficial del mandatario a la localidad de Carlos Casares, al ser consultado por la prensa local sobre una presentación penal impulsada por el espacio de Javier Milei contra la empresa estatal Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) debido a deficiencias en el suministro de agua potable.

El reclamo de LLA por la crisis de agua en Carlos Casares

La demanda judicial contra la compañía proveedora de agua y funcionarios del Ejecutivo provincial fue encabezada por la senadora bonaerense de LLA, Analía Balaudo, junto a los concejales locales Franco Cruceño, Viviana Neschenko y Ezequiel Orazi.

Los dirigentes opositores denunciaron una severa crisis en la red de agua potable producto de la falta de presión y cortes totales en el distrito, situación que obligó al municipio a implementar un operativo de emergencia con camiones cisterna para abastecer a centros de salud, escuelas y barrios afectados.

La fustigante respuesta de Kicillof: "Ponele los videítos de Milei diciendo 'cero obra pública'"

#Elecciones2027 🏗️🏫 “Milei provocó un abandono absoluto”: la frase de Kicillof al inaugurar obras en Carlos Casares El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, desplegó una agenda de gestión en Carlos Casares, donde inauguró el nuevo Centro de Formación Integral N°1 para jóvenes con discapacidad y anunció el inicio de la construcción del Acueducto French-Carlos Casares. Durante la jornada volvió a confrontar con las políticas del Gobierno de Javier Milei. 📌 El nuevo CFI N°1 demandó una inversión de $240 millones y está destinado a la educación secundaria de jóvenes con discapacidad. 📌 “Milei provocó un abandono absoluto que busca destruir la escuela pública, una de las tradiciones más valiosas de nuestro país”, cuestionó Kicillof. 📌 La Provincia pondrá en marcha el Acueducto French-Carlos Casares, una obra financiada por el BID que demandará $23.950 millones y contempla el tendido de 30 kilómetros de cañerías. 📌 La jornada incluyó además la puesta en funcionamiento de una planta de oxígeno medicinal en el Hospital Municipal “Julio F. Ramos”, la entrega de dos viviendas y 562 escrituras gratuitas, además de vehículos y equipamiento. 🗣️ Kicillof contrapuso el modelo de gestión provincial con el rumbo del Ejecutivo nacional y sostuvo que las necesidades de la población “no desaparecen cuando el Estado se retira”. “Las obras que se necesitan no las hace ninguna mano invisible; las hacen los trabajadores y trabajadoras con un Estado que planifica e invierte”, afirmó. 👥 El Gobernador estuvo acompañado por Gabriel Katopodis, Flavia Terigi, Juan Martín Mena, Silvina Batakis y el intendente Daniel Stadnik. Respecto del nuevo acueducto, remarcó que la Provincia decidió avanzar con el proyecto pese a lo que calificó como una paralización de obras por parte del Gobierno nacional. 👉 https://t.co/c2bc9cTnWE 💬 ¿Qué lugar debería ocupar la obra pública en las prioridades del Estado? #AxelKicillof #CarlosCasares #ObraPublica #JavierMilei #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 7, 2026

Al ser indagado sobre las acciones judiciales de la oposición, Kicillof reaccionó con visible indignación y cruzó directamente el posicionamiento del espacio libertario:

"Me decís que alguien de La Libertad Avanza está reclamando obra pública... No tienen cara. Ponele los videítos de Milei diciendo 'cero obra pública' y que se vayan a pedirle al Presidente, que es parte de su partido político. Dejen de hacer carancheo y vayan a pedirle que le devuelva a la Provincia lo que le robó", arremetió el gobernador.

El trasfondo del conflicto: recortes nacionales vs. gestión provincial

El cruce en Carlos Casares dejó al descubierto el trasfondo de una disputa estructural entre la gobernación bonaerense y la Casa Rosada. Kicillof atribuye la falta de avance en proyectos locales al recorte estricto de transferencias dispuesto por el Gobierno Nacional desde diciembre de 2023, el cual paralizó la construcción de cerca de 80 escuelas y múltiples obras de infraestructura clave en los municipios.

En contraposición, desde La Libertad Avanza replican que la gestión operativa, la mantención de redes básicas y la prestación de servicios esenciales por parte de empresas provinciales como ABSA son responsabilidad exclusiva del gobierno provincial.