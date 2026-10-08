La CGT marchó contra la recesión y alertó por la caída del empleo industrial

La Confederación General del Trabajo (CGT) reactivó su plan de lucha con una multitudinaria marcha realizada hoy por el Microcentro porteño. Bajo la consigna "Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también", la central obrera se manifestó contra las políticas económicas del Gobierno Nacional, advirtiendo sobre la caída del empleo, la apertura de importaciones y la crisis del sector productivo.

La jornada comenzó a las 15:00 con concentraciones en la intersección de Diagonal Sur y Perú. Desde allí, las columnas sindicales se desplazaron hacia la Secretaría de Industria de la Nación, ubicada en la Avenida Julio A. Roca 651, donde se montó el escenario del acto central.

🇦🇷 Somos un pueblo reunido bajo una misma bandera: ¡No hay Argentina posible sin industria nacional! https://t.co/dz7MYEif9r — CGT (@cgtoficialra) October 8, 2026

Los reclamos del documento oficial: "No hay libertad sin justicia social"

Durante el cierre de la protesta, la conducción sindical difundió un duro diagnóstico sobre el panorama económico y social titulado "No hay libertad sin justicia social". Entre los puntos centrales expuestos en el manifiesto se destacan:

Pérdida de empleo registrado: Citaron datos oficiales y legislativos que contabilizan la caída de más de 100.000 puestos de trabajo formales en la Ciudad de Buenos Aires desde fines de 2023.

Afectación de las PyMEs: Denunciaron el impacto de la recesión, las altas tarifas de servicios públicos, la falta de crédito y la presión impositiva sobre el entramado productivo nacional.

Brecha económica: El texto sostuvo que el programa actual promueve dos realidades opuestas: "una economía concentrada de renta financiera y una microeconomía donde la plata no alcanza" .

Emergencia social: Remarcaron el deterioro en los ingresos de los jubilados para acceder a medicamentos y la crisis alimentaria en sectores vulnerables.

Presencia de la cúpula sindical y continuidad del plan de protestas

La movilización contó con la participación de los principales referentes de la central obrera, entre ellos Héctor Daer, Pablo Moyano, Armando Cavalieri y Gerardo Martínez. Los discursos de cierre estuvieron a cargo de los cotitulares Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo.

Los dirigentes confirmaron que esta protesta marca la reactivación de un esquema de movilizaciones progresivas. Asimismo, adelantaron que la CGT participará activamente en el acompañamiento a la Marcha Federal Universitaria programada para el próximo jueves 15 de octubre.