Paro docente en Provincia: no habrá clases el jueves 15 de octubre

Las escuelas de la provincia de Buenos Aires volverán a quedar sin actividad el próximo jueves 15 de octubre debido a un paro docente de 24 horas confirmado por los principales gremios del sector. La medida de fuerza afectará el dictado de clases en la gran mayoría de los establecimientos educativos de gestión estatal y cuenta con la adhesión de federaciones nacionales.

La huelga fue impulsada por las entidades que conforman el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —entre ellas SUTEBA, la FEB, UDOCBA y AMET— junto a la CTERA. Asimismo, el sindicato de los docentes privados (SADOP) confirmó su adhesión a la jornada de protesta, por lo que la actividad en los colegios de gestión privada dependerá del nivel de acatamiento de cada maestro.

Los reclamos del sector: paritarias congeladas y pérdida del poder adquisitivo

La medida de fuerza se da en el marco de una profunda tensión paritaria. Tras haber cobrado los haberes de octubre sin aumentos salariales y sin una oferta concreta de recomposición por parte del Ejecutivo provincial encabezado por Axel Kicillof, la dirigencia gremial advirtió que "la situación salarial es agobiante".

Entre las principales reivindicaciones del sector se destacan:

Recomposición salarial urgente y reapertura inmediata de la paritaria docente en la Provincia.

Restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.

Mayor presupuesto educativo para la infraestructura de los establecimientos y condiciones edilicias dignas.

Defensa de las jubilaciones docentes y el cese del desfinanciamiento al sistema educativo público.

Esta jornada de protesta sucede al paro realizado la semana pasada en territorio bonaerense contra los episodios de violencia registrados en las escuelas.

Coincidencia con la 5.ª Marcha Federal Universitaria

El paro docente bonaerense coincidirá con la 5.ª Marcha Federal Universitaria, configurando una jornada de protesta masiva que unificará los reclamos de todos los niveles educativos.

Durante el jueves 15 de octubre, las organizaciones sindicales y la comunidad educativa se movilizarán hacia el Congreso de la Nación bajo la consigna de frenar el ajuste presupuestario, defender la educación pública y garantizar salarios dignos para los trabajadores de la educación.