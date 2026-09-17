Sin acuerdo: la UBA activa un paro de 23 días y la quinta marcha federal irá a Tribunales

Tras el rotundo fracaso de las negociaciones paritarias celebradas este jueves en el Palacio Pizzurno, la comunidad educativa decidió profundizar su plan de lucha a nivel nacional. Ante la falta de acuerdo con el Gobierno nacional, se confirmó que la quinta Marcha Federal Universitaria se realizará el próximo jueves 15 de octubre de 2026.

El desencadenante fue el rechazo unánime de los gremios docentes y nodocentes al ofrecimiento oficial de un incremento del 6% acumulado (3% en septiembre y 3% en octubre).

Los representantes sindicales calificaron la propuesta como "una provocación" frente a un desfasaje con la inflación estimado en más del 30%. En este contexto, exigen una recomposición salarial del 32,5% para compensar la pérdida del poder adquisitivo, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advierten que el Presupuesto 2027 no garantizará el normal funcionamiento de las altas casas de estudio.

En respuesta, la Universidad de Buenos Aires (UBA) junto a los gremios ADUBA y APUBA activarán un esquema de paro en la UBA con medidas de fuerza escalonadas y rotativas por sedes que abarcará 23 días, desde el lunes 21 de septiembre hasta el jueves 22 de octubre.

Cronograma detallado de los paros escalonados en la UBA

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El Presidente replicó un posteo oficial donde el Gobierno, vía @AleCiroAlvarez, acusó a la oposición de instrumentar el reclamo universitario para… pic.twitter.com/sV6wV5xO86 — ANDigital (@ANDigitalOK) May 13, 2026

Para visibilizar el reclamo sin paralizar por completo las actividades, las jornadas de protesta se distribuirán según el siguiente esquema por sedes y unidades académicas:

Semana 1 (21 al 25 de septiembre): Rectorado (lunes), Facultad de Medicina (martes), FADU (miércoles), Farmacia y Bioquímica (jueves) e Ingeniería (viernes).

Semana 2 (28 de septiembre al 2 de octubre): Ciencias Exactas (lunes), Centro Cultural Rojas (martes), Económicas (miércoles), Derecho (jueves) y Odontología (viernes).

Semana 3 (5 al 9 de octubre): Colegio Nacional de Buenos Aires (lunes), DOSUBA (martes), Psicología (miércoles), Ciencias Sociales (jueves) y Escuela Carlos Pellegrini (viernes).

Semana 4 (12 al 16 de octubre): Deportes (martes), Facultad de Filosofía y Letras (jueves - día de la marcha) y Veterinaria (viernes).

Semana 5 (19 al 23 de octubre): CBC y Agronomía (lunes), Lanari-Vaccarezza (martes), Instituto Roffo (miércoles) y Hospital de Clínicas (jueves).

Por qué la marcha universitaria se traslada al Palacio de Tribunales

A diferencia de las convocatorias masivas anteriores que se dirigieron a la Plaza de Mayo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó que el epicentro de la movilización principal será frente al Palacio de Tribunales en la Ciudad de Buenos Aires.

Esta decisión responde a que la Justicia Federal, mediante fallos del juez Martín Cormick, ya ordenó al Poder Ejecutivo aplicar de forma urgente los artículos de la Ley de Financiamiento Universitario. Las autoridades universitarias acusan al Gobierno de ignorar deliberadamente las órdenes judiciales y mantener el congelamiento de fondos, trasladando el reclamo a la esfera judicial ante la falta de respuestas en ambos ámbitos.