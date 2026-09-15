La UBA mudó sus aulas a Plaza de Mayo para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento

En un despliegue sin precedentes que combinó la protesta social con la labor académica diaria, la Universidad de Buenos Aires (UBA) mudó sus aulas a la Plaza de Mayo en una masiva jornada de clases públicas y servicios comunitarios. La medida de fuerza busca visibilizar la crisis presupuestaria e insiste en la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.

Desde las primeras horas de la mañana, alumnos, docentes y no docentes instalaron gazebos y pizarrones frente al Ministerio de Economía y la Casa Rosada. La convocatoria contó con la presencia activa de los 13 decanos de las facultades de la UBA, quienes dictaron cátedras magistrales sobre las problemáticas presupuestarias que atraviesan la educación pública y la investigación científica en el país.

JORNADA POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO: CLASES PÚBLICAS Y ATENCIÓN GRATUITA EN PLAZA DE MAYO pic.twitter.com/sXGXffXmOA — UBAonline (@UBAonline) September 15, 2026

Clases, atención médica y divulgación científica

La protesta no se limitó al ámbito áulico tradicional. La Facultad de Odontología desplegó sus trailers de atención médica gratuita para ofrecer controles bucales y prevención a los transeúntes, mientras que la Facultad de Medicina y farmacéuticos brindaron chequeos clínicos básicos y asesoramiento técnico.

Por su parte, las facultades de Ciencias Exactas y de Ingeniería expusieron proyectos de innovación tecnológica —incluyendo prototipos de competición desarrollados íntegramente por la comunidad educativa—, en tanto las áreas de Derecho y Ciencias Económicas montaron consultorías jurídicas y contables abiertas al público.

El reclamo judicial y salarial

El eje central del conflicto radica en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el retraso en la recomposición de los salarios docentes y no docentes, agravado por la falta de acreditación de partidas presupuestarias. Las autoridades universitarias exigieron además que el Poder Ejecutivo acate las cautelares y fallos judiciales emitidos por la Justicia tras las presentaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

"Sostener la universidad pública requiere presupuesto real y el cumplimiento estricto de las leyes aprobadas", expresaron durante el acto central los representantes gremiales y autoridades académicas. La jornada funcionó como antesala de las medidas nacionales que coordinan los rectores de todo el país de cara a las próximas semanas.