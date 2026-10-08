El Gobierno dio un paso clave en la privatización de AySA: los detalles

El Gobierno Nacional avanzó en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) tras realizar la apertura oficial de las ofertas económicas correspondientes a la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504/2-0003-LPU26. La medida contempla la transferencia al sector privado del 90% del paquete accionario de la firma estatal, mientras que el 10% restante continuará asignado a los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.

De acuerdo con lo informado por el Palacio de Hacienda, el nuevo operador asumirá un compromiso obligatorio de inversión que superará los USD 2.000 millones con el objetivo de modernizar la infraestructura existente, reducir las pérdidas de la red y extender la cobertura de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Las propuestas económicas presentadas

#Servicios 🚰🏛️ Malena Galmarini alertó por la privatización de AySA: “No es para que haya mejores servicios” La ex presidenta de AySA y actual senadora provincial de Unión por la Patria, Malena Galmarini, cuestionó con dureza el proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional. Aseguró que la iniciativa “no es para que haya mejores servicios” y advirtió que la experiencia de Aguas Argentinas en los años '90 demuestra que los sectores más vulnerables terminan siendo los más perjudicados. 📌 Galmarini sostuvo que una empresa privada no extenderá el servicio hacia los hogares más humildes porque “no es negocio”. 📌 Denunció que numerosas obras de agua y cloacas permanecen paralizadas y que muchas ya sufrieron deterioros por la falta de continuidad. 📌 También advirtió sobre la escasez de materiales para atender reclamos y el impacto que esto tiene sobre la calidad del servicio. 📌 La dirigente reivindicó el rol del Estado en la provisión de agua potable y cloacas, al considerar que se trata de un derecho esencial y no de un negocio. 💧 En declaraciones radiales, la extitular de AySA recordó la concesión de Aguas Argentinas y afirmó que durante aquella etapa la expansión de las redes se concentró en las zonas más rentables. 🥛 Según planteó, el acceso al agua potable y al saneamiento no puede quedar sujeto únicamente a criterios comerciales porque tiene un impacto directo sobre la salud y la calidad de vida de millones de personas. 🗣️ Galmarini también vinculó el debate sobre AySA con la necesidad de redefinir el papel del Estado y sostuvo que el peronismo debe construir una alternativa política para enfrentar el actual rumbo del Gobierno nacional. 👉 https://t.co/ZGsok7fqu2 💬 ¿Creés que los servicios de agua y saneamiento deben permanecer bajo gestión estatal o que la participación privada puede mejorar su funcionamiento? #AySA #MalenaGalmarini #Privatización #ServiciosPúblicos #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) August 11, 2026

Durante el acto licitatorio encabezado por la cartera económica se dieron a conocer las ofertas de los dos consorcios empresariales en competencia:

Consorcio Rowing S.A. (Rowing, Arcos, Transclor, PHX) : presentó una oferta económica de USD 340.200.000 .

Consorcio Roggio Roas S.A. (Roggio Roas S.A.U y otros): presentó una propuesta por un monto de USD 285.000.000.

"Con este nuevo hito, las privatizaciones del Gobierno del presidente Javier Milei dan otro paso más en el camino de mejorar los servicios para los argentinos. AySA pasa del despilfarro, la ineficiencia y la falta de cobertura a un sistema de inversión privada", afirmaron desde el Ministerio de Economía mediante un comunicado oficial.

Plan de Inversión 2027-2031 y metas de expansión

El pliego de bases y condiciones establece de forma obligatoria para el período 2027-2031 un Plan de Acción por $2,89 billones (a valores de diciembre de 2025 y sin IVA) que deberá ser ejecutado íntegramente por el consorcio ganador. La distribución de los fondos prevé:

$1,13 billones destinados a la construcción de nuevas obras.

$1,15 billones reservados al mantenimiento estructural de la red.

$315.761 millones enfocados en mejoras de eficiencia.

$296.166 millones para el sostenimiento operativo diario.

Asimismo, la concesión fija metas específicas de expansión del servicio: para 2031 la cobertura deberá alcanzar el 75,3% en agua potable y el 63,9% en red cloacal. Hacia el cierre del período inicial de concesión, los niveles mínimos obligatorios exigidos ascenderán al 90% y 75%, respectivamente.

El diagnóstico del Ejecutivo sobre la empresa estatal

Para justificar el traspaso al sector privado, desde el Palacio de Hacienda detallaron la situación patrimonial y operativa de la compañía durante los últimos años. Entre 2006 y 2023, AySA recibió transferencias directas del Tesoro Nacional por más de USD 13.400 millones.

A pesar de esa inyección de recursos, las autoridades indicaron que un tercio de la población en la zona concesionada aún carece de acceso a agua potable y cloacas, las pérdidas de agua no contabilizada se mantienen en un 42%, la morosidad trepó del 4% al 16% y los costos de operación se incrementaron en un 80%.

Con la entrada del nuevo operador estratégico, el Estado Nacional dejará la administración directa de la firma para concentrar sus funciones exclusivamente en la regulación, supervisión y control de la calidad del servicio.