La Ciudad espera una ocupación hotelera del 80 % durante el fin de semana largo

En el marco del fin de semana largo del 10 al 12 de octubre, la Ciudad de Buenos Aires alcanzará una ocupación hotelera proyectada del 80 %, el nivel más alto para un fin de semana largo de tres días desde 2024. A este fuerte nivel de demanda se suma una amplia agenda de propuestas culturales, gastronómicas, deportivas y de entretenimiento para disfrutar durante el receso.

“Este fin de semana largo vuelve a mostrar la capacidad de Buenos Aires para atraer visitantes durante todo el año, con una oferta amplia y diversa que se renueva permanentemente. Alcanzar esta cifra récord es una muy buena noticia para toda la cadena turística y refleja el interés que genera la Ciudad como destino para disfrutar de una experiencia integral en el destino”, sostuvo Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con el sondeo realizado por el Observatorio Turístico, durante los tres días llegarán más de 120 mil visitantes nacionales e internacionales, consolidando el mejor registro de los nueve fines de semana largos del año. Cabe destacar, además, que el movimiento turístico generará un impacto económico superior a los $ 37 mil millones en la cadena productiva de la Ciudad.

Durante el fin de semana largo, la Ciudad será el escenario de un evento deportivo de alcance internacional: el Gran Fondo Argentina, la competencia ciclística que recorrerá los principales circuitos y avenidas de la Ciudad, convocando a atletas y entusiastas de todo el país.

Además, la programación reunirá atractivos inmersivos y grandes muestras de arte en destacados puntos de la Ciudad. Entre ellos, vecinos y turistas podrán adentrarse en Mafalda Inmersiva, un recorrido interactivo y sensorial que rinde homenaje al universo del emblemático personaje de Quino. Asimismo, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) presentará Viva Frida, una exposición imperdible que repasa la vida y obra de la artista mexicana a través de fotografías, piezas históricas y material documental.

Propuestas familiares y salidas culturales

Las alternativas recreativas pensadas para disfrutar en familia tendrán un rol destacado a lo largo de las jornadas. En el ex CCK se presentará El Taller de los Sueños, una aventura inmersiva inspirada en el clásico relato de Pinocho que invita a los más chicos a explorar espacios creativos e interactivos. La oferta familiar se completa con la programación participativa del museo Prohibido No Tocar en el Centro Cultural Recoleta, las atracciones tecnológicas de Mundo Gea en Palermo y las salas lúdicas del Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU).

Música, espectáculos y gastronomía al aire libre

La escena artística e itinerante acompañará el ritmo primaveral con opciones para todos los gustos. En materia teatral, la cartelera contará con la puesta en escena de Cabaret Courage, mientras que la reconocida serie de conciertos a la luz de las velas Candlelight desplegará sus tributos musicales en locaciones emblemáticas de la Ciudad. A su vez, el edificio de la Facultad de Derecho de la UBA mantendrá su clásico Ciclo de Conciertos de acceso libre y gratuito.

La Usina del Arte también será escenario de propuestas especiales durante el fin de semana largo. Este sábado, la Banda Sinfónica de la Ciudad presentará un concierto dedicado a los grandes himnos del rock nacional, con Ángela Navarro y Luis Alberto Ceravolo como artistas invitados y un repertorio que homenajeará a figuras como Charly García, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Fito Páez y León Gieco.

El lunes, el Salón Mayor de la Usina llevará adelante una tarde de folklore, baile y música en vivo, que incluirá clases de folklore junto a Cynthia Fattori y Ricardo Baigorria, la participación de DJ Inca y una presentación del Etchart-Cardoso Dúo, con un recorrido por distintas regiones y tradiciones de la Argentina.

A la oferta cultural se sumará una importante presencia de eventos y ferias gastronómicas en el espacio público. La plataforma Feria Puro Diseño reunirá a creadores, emprendedores y tendencias en indumentaria, objetos y decoración en uno de los encuentros de diseño más relevantes de la región. De forma complementaria, los amantes de la buena mesa podrán disfrutar de La Feria Francesa, con lo mejor de la cocina galo-argentina y panadería artesanal al aire libre, además de la Feria Sin TACC, un espacio dedicado 100 % a productos y platos gluten free con degustaciones y puestos de comida.

La Ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que mantiene las puertas abiertas todo el año para probar una gastronomía única en más de 7.000 locales, visitar 287 teatros, recorrer 380 librerías, descubrir 150 museos y conocer 18 estadios de fútbol, sumado a una variada agenda de espectáculos. Cabe destacar que CABA fue elegida como Capital Mundial del Deporte 2027 y continúa liderando por 15 años consecutivos el ranking ICCA en América, consolidando su infraestructura y capacidad en la realización y promoción de grandes eventos.