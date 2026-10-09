Advierten que “la privatización de AySA pone en riesgo la salud de 15 millones de personas”

La ingeniera civil especializada en hidráulica y coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires, Eva Kousovitis, criticó el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), empresa que abastece a millones de personas del área metropolitana.

“No es un hecho aislado sino que es parte del saqueo de nuestros bienes comunes donde centralmente grandes grupos económicos vienen por el agua”, alertó la profesional en declaraciones a Radio Provincia.

En ese marco, detalló la importancia y consecuencias de la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, el desmantelamiento del Instituto Nacional del Agua y la paralización de obras de infraestructura sanitaria en el país.

Asimismo, Kousovitis expuso que “acá hay interrogantes claves que son por qué se privatiza si tuvo ganancias netas. Esto ya lo hemos vivido en la década del noventa, hecho que nos hizo retroceder en servicios de agua y cloaca”.

Además, advirtió que la modificación del marco regulatorio por decreto “permite que la futura empresa privada se quede con AySA por 30 años y habilita el corte de servicios por falta de pago y pone en riesgo la salud de 15 millones de personas porque flexibiliza los resguardos de la calidad de agua”.

En relación con las consecuencias para los usuarios, la especialista consideró que “en este escenario en que nos encontramos no hay ninguna ventaja para los usuarios” y cuestionó el monto que el Gobierno espera recaudar por la operación, al que calificó como “una cifra irrisoria”.

Por último, Kousovitis resumió su postura sobre el proceso al afirmar que “la privatización de AySA es un déjà vu” y subrayó que “no tiene ningún beneficio para los usuarios” y profundizará “la brecha de desigualdad”.