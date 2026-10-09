Elecciones 2027: Katopodis se anotó en la carrera para suceder a Kicillof

El escenario político en la provincia de Buenos Aires comenzó a registrar sus primeros movimientos de cara a las elecciones 2027. El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial, Gabriel Katopodis, confirmó de manera explícita su vocación de competir por la gobernación bonaerense y tomar la posta del proyecto que encabeza Axel Kicillof.

En declaraciones a Radio Brisas, el funcionario no dejó lugar a especulaciones sobre sus pretensiones electorales dentro del peronismo bonaerense: "Por supuesto que me gustaría conducir los destinos de esta Provincia", expresó al proyectar el armado político hacia los próximos comicios generales.

Experiencia en la gestión y respaldo al modelo provincial

Para argumentar su postulación a candidato a gobernador, Katopodis puso de relieve su trayectoria en el territorio bonaerense y su paso por la gestión pública nacional, destacando el conocimiento acumulado en las distintas esferas del Estado.

Trayectoria municipal y nacional: "Me tocó estar en un municipio ( San Martín ), me tocó estar en el Gobierno nacional" , repasó el funcionario al recordar su experiencia como intendente de San Martín y su posterior desempeño al frente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación .

Continuidad del proyecto bonaerense: Respecto al desafío institucional en la Provincia, remarcó: "Me siento con la confianza suficiente para encarar todos los cambios y darle continuidad a lo que Axel viene haciendo en todos estos años".

Críticas al rumbo nacional y proyección electoral

Más allá del plano provincial, Gabriel Katopodis enmarcó su postulación dentro de la necesidad de ofrecer un proyecto alternativo frente al programa económico del Gobierno de Javier Milei.

"Nuestra prioridad hoy es que cambie el modelo nacional, que podamos poner a la Argentina en otra dirección. El rumbo en el que está es equivocado", enfatizó el ministro.

Las definiciones de Katopodis abren de manera anticipada el debate sobre los candidatos del PJ para el turno electoral de 2027, una contienda clave donde la provincia de Buenos Aires elegirá simultáneamente gobernador y autoridades nacionales.