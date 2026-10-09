Alerta económica: la provincia de Buenos Aires entró en recesión técnica

La economía de la provincia de Buenos Aires ingresó formalmente en recesión técnica tras acumular dos trimestres consecutivos de caída en su nivel de actividad durante 2026. Así lo reveló el último informe del indicador PulsoPBA, elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia en conjunto con la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Ministerio de Economía bonaerense y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

De acuerdo con las mediciones oficiales, el Tercer Trimestre de 2026 marcó un retroceso del 1,6% respecto al período previo, profundizando la tendencia negativa que había comenzado en el Segundo Trimestre de 2026 con una baja del 0,4%. Solo en septiembre, la actividad económica provincial se desplomó un 1,2% mensual y un 0,9% interanual, dejando el acumulado de los primeros nueve meses del año con una contracción promedio del 0,3% frente a 2025 y un 2,1% por debajo del nivel registrado en diciembre pasado.

Los sectores más golpeados por la caída del mercado interno

El informe técnico pone de manifiesto una marcada dualidad económica: los sectores vinculados al consumo masivo y la producción urbana registran retrocesos severos, mientras que los rubros extractivos y primarios de exportación logran sostener cifras positivas.

Sectores en crisis (Mercado interno y consumo)

Intermediación Financiera: registró el impacto más duro con un descenso del -8,3% interanual .

Comercio: cayó un -3,5% interanual afectado por el resentimiento del consumo local.

Transporte y Comunicaciones: sufrió un retroceso del -2,3% interanual .

Industria Manufacturera: muestra un impacto negativo crítico en el entramado bonaerense.

Sectores en alza (Primario y exportación)

Pesca: encabezó las subas con un incremento del +19,7% interanual .

Minería y Canteras: creció un +12,4% interanual .

Construcción: subió un +4,9% interanual , aunque los analistas advierten que continúa lejos de sus máximos históricos.

Agropecuario: avanzó un +3,5% interanual.

Causas del desplome y proyección hacia el nivel nacional

El deterioro del consumo y la actividad productiva responde principalmente a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios frente al costo de los servicios fijos —como los alquileres, que ya absorben cerca de la mitad de los ingresos familiares—.

Dado que la provincia de Buenos Aires representa el motor industrial y demográfico más importante del país, economistas y analistas financieros anticipan que esta dinámica contractiva se replicará a nivel nacional en los próximos informes del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicados por el INDEC.