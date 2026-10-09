IA en escuelas: piden avanzar con la Ley de Educación Digital Integral tras el caso de Lomas de Zamora

El escándalo de violencia digital generado en el Colegio Modelo Lomas de Zamora, donde estudiantes secundarios utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para distorsionar imágenes de sus compañeras y fraguar desnudos, encendió las alarmas en la comunidad educativa y reactivó el debate en la Legislatura bonaerense.

A raíz del grave episodio, legisladores provinciales exigieron celeridad en el tratamiento de la Ley de Educación Digital Integral, proyecto diseñado para construir una ciudadanía digital responsable y frenar el acoso en entornos virtuales.

"No es una broma ni un juego, es violencia"

LA VIOLENCIA DIGITAL ES REAL Y TENEMOS QUE HACERNOS CARGO. Los hechos de violencia digital que venimos conociendo en la provincia de Buenos Aires nos preocupan y, sobre todo, nos ocupan. La creación y difusión de imágenes íntimas falsas mediante inteligencia artificial no es una broma ni un juego. Es violencia, vulnera derechos y tiene consecuencias reales en la vida de nuestras pibas. No son hechos aislados. Nos obligan a pensar qué está pasando con los vínculos, con el respeto por el otro y las nuevas formas de violencia que atraviesan a nuestros pibes y pibas. No nos alcanza con enseñar a usar la digitalización. Hay que enseñar a NO convertirla en violencia. Por eso, impulsamos desde la Legislatura bonaerense la Ley Ema, para prevenir y abordar las violencias digitales en las escuelas; y la Ley de Educación Digital Integral, para formar una ciudadanía digital crítica, responsable y respetuosa de los derechos de los demás. La política tiene que servir para escuchar, involucrarse y transformar estas problemáticas en respuestas concretas. Necesitamos más ESI, más educación digital y más herramientas para acompañar a nuestras comunidades educativas. — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) October 9, 2026

La diputada provincial Mayra Mendoza expresó su profunda preocupación por la reiteración de estos episodios y remarcó la necesidad de dar respuestas concretas desde las políticas públicas.

"Los hechos de violencia digital que venimos conociendo en la provincia de Buenos Aires nos preocupan y, sobre todo, nos ocupan. La creación y difusión de imágenes íntimas falsas mediante inteligencia artificial no es una broma ni un juego. Es violencia, vulnera derechos y tiene consecuencias reales en la vida de nuestras pibas", manifestó en declaraciones televisivas.

La legisladora advirtió que no se trata de situaciones aisladas, sino de una problemática emergente que exige revisar las relaciones entre pares y los límites en el uso de la tecnología: "Nos obligan a pensar qué está pasando con los vínculos, con el respeto por el otro y las nuevas formas de violencia que atraviesan a nuestros pibes y pibas".

Herramientas legislativas: la Ley Ema y la Educación Digital Integral

Para hacer frente a estas dinámicas en el aula y en las redes, Mendoza resaltó el rol de dos iniciativas clave:

Ley Ema: Proyecto de prevención y abordaje integral de la violencia digital en ámbitos educativos, enfocado en brindar protocolos inmediatos de resguardo y acompañamiento ante agresiones virtuales. Esta iniciativa fue sancionada en el Senado. Ley de Educación Digital Integral: Iniciativa pedagógica pensada para incorporar competencias críticas y la cultura del respeto en el uso de dispositivos interactivos.

"No nos alcanza con enseñar a usar la digitalización. Hay que enseñar a NO convertirla en violencia. Por eso, impulsamos la Ley Ema para prevenir y abordar las violencias digitales en las escuelas; y la Ley de Educación Digital Integral, para formar una ciudadanía digital crítica, responsable y respetuosa de los derechos de los demás", puntualizó.

El reclamo por más ESI y entornos seguros

Por último, Mendoza enfatizó que el rol de la política debe enfocarse en brindar contención a las familias y las instituciones educativas frente al avance sin regulación de nuevas herramientas tecnológicas.

"La política tiene que servir para escuchar, involucrarse y transformar estas problemáticas en respuestas concretas. Necesitamos más ESI, más educación digital y más herramientas para acompañar a nuestras comunidades educativas", concluyó.