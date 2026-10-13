Skay presentó nuevo tema: “Rebelión en la jaula”

El presente discográfico de la histórica guitarra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota corre en paralelo a los escenarios. En 2025, Skay y Los Fakires agotaron dos obras. El 2026 lo mantuvo muy activo girando por todo el país e hizo un histórico regreso a los escenarios de la ciudad de La Plata al presentarse por primera vez en el Hipódromo de la capital bonaerense.

Ahora, Skay y los Fakires, regresan a Mar del Plata el próximo sábado 5 de diciembre, a las 21 horas, en Plaza de Música Mar del Plata.

Skay, es uno de los guitarristas, compositores y cantantes más importantes del rock argentino. Con un amplio repertorio como solista junto a su banda Los Fakires, sigue cautivando a su público fiel e imprimiendo una nueva página en el rock nacional, reafirmando su lugar como uno de los músicos más influyentes de nuestro país.

Y el pasado 7 de octubre, Skay Beilinson lanzó “Rebelión en la jaula”, su nueva canción junto a Los Fakires.

El tema continúa una serie que Skay viene construyendo después de Espejismos, su último disco, publicado en 2023. En enero de este año había estrenado “Nube de paso”, coincidiendo con su cumpleaños, mientras que en 2025 llegaron “Las catacumbas del cielo” y “Jaque al Rey”.

“Rebelión en la jaula” vuelve a poner el foco en lo que Skay sigue haciendo: canciones nuevas y guitarra al frente.

Skay y los Fakires son: Skay en voz y guitarra, Claudio Quartero en bajo, Leandro Sánchez en batería y Joaquín Rosson en guitarra.

Entradas a la venta

Para el concierto en Mar del Plata, las localidades pueden adquirirse por sistema Articket y puntos de venta físicos: