Triple crimen de Florencio Varela: cayó en Perú el narco “Papá”, tío de Pequeño J

Un presunto narcotraficante peruano conocido como “Papá”, señalado como uno de los sospechosos vinculados al triple crimen de Florencio Varela, fue detenido en Perú tras un operativo coordinado entre la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía Nacional de ese país.

Se trata de Luis Alan Valverde Rodríguez, de 40 años, tío de “Pequeño J”, quien permanece detenido en Argentina en el marco de la investigación por los asesinatos de Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérrez.

Los crímenes fueron perpetrados entre el 19 y el 23 de septiembre de 2025 y conmocionaron a la provincia de Buenos Aires por la brutalidad del hecho.

La investigación para localizar a Valverde Rodríguez se activó a partir de un requerimiento del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, con intervención de la Secretaría del doctor Ignacio Calvi.

En ese contexto, se solicitó a la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA la publicación de una notificación roja de INTERPOL con fines de extradición, por el delito de homicidio agravado.

Los investigadores realizaron distintas tareas de campo y análisis de información que permitieron establecer que el sospechoso podría haber abandonado la Argentina después del crimen y refugiado en Perú.

Con el avance de las pesquisas, los detectives lograron determinar que el hombre presuntamente se ocultaba en una localidad ubicada en las afueras de Lima.

A partir de los datos reunidos, los efectivos argentinos dieron intervención a INTERPOL Perú. Las verificaciones realizadas mediante los sistemas informáticos de ese país permitieron establecer que el buscado estaría utilizando la identidad de otro ciudadano peruano.

La investigación conjunta culminó con su detención en las inmediaciones de una entidad bancaria de la firma Compartamos, situada sobre la avenida Las Torres al 200, en el poblado de Huachipa, cerca de Lima.

El procedimiento permitió poner fin a la búsqueda internacional del sospechoso, quien ahora deberá afrontar el proceso judicial correspondiente en Perú.

A la espera de la extradición

Tras su arresto, Valverde Rodríguez quedó a disposición de las autoridades judiciales peruanas, mientras se tramita el procedimiento para su eventual extradición a la Argentina.

Su detención representa un nuevo avance en la investigación por el triple crimen de Florencio Varela, una causa que continúa bajo la lupa judicial para determinar el grado de participación de cada uno de los sospechosos y reconstruir las responsabilidades detrás de los asesinatos.

La entrega del detenido a la Justicia argentina dependerá del desarrollo del procedimiento de extradición y de las decisiones de las autoridades competentes.