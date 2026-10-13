El FMI empeoró el pronóstico para Argentina y Caputo habló de “disciplina ejemplar”

El Fondo Monetario Internacional (FMI) empeoró su pronóstico de crecimiento para la economía argentina, situación de la que hizo caso omiso el ministro Luis Caputo, quien habló de “ejemplar” al programa llevado adelante por el Gobierno de Javier Milei.

En concreto, el organismo espera que el PBI se expanda 2,1 % este año desde el 3,5 % previo, al tiempo que ajustó al alza su proyección para la inflación, que estimó en 32,5 % promedio anual.

Sobre la evolución de los precios, el organismo prevé que en 2027 el IPC promediaría 21,2 %, 5,5 puntos por encima de lo estimado previamente (15,7 %).

Durante la presentación de la nueva edición del WEO, remarcó los tres factores que explican el recorte en las previsiones del Fondo para la economía argentina para lo que resta del año y el 2027.

“Esta revisión a la baja se debe a la menor actividad observada hasta el tercer trimestre de este año. Hemos detectado una demanda interna más débil en un contexto de condiciones financieras internas que aún son restrictivas y de la transformación estructural en curso de la economía argentina”, explicó la subdirectora del Departamento de Estudios del FMI, Petya Koeva Brooks.

Acto seguido, sostuvo que “esperamos que el crecimiento comience a recuperarse en el último trimestre de este año y que se fortalezca aún más en 2027 y 2028”.

Según Brooks, la recuperación prevista para los próximos dos años se atribuye a la “evolución favorable de los términos de intercambio”, la “relajación de las condiciones financieras” y el repunte de la inversión que contempla el organismo en el WEO.

El Fondo también destacó el aporte de las exportaciones agropecuarias y energéticas a la recuperación económica de la Argentina. “El dinamismo de las exportaciones de productos agrícolas y energéticos desempeña un papel clave en esa recuperación”.

Con respecto al programa económico de la gestión de Javier Milei, la funcionaria remarcó que el ajuste fiscal fue “un elemento fundamental” del proceso de estabilización.

Los datos forman parte de la actualización de las Perspectivas Económicas Globales (WEO, por sus siglas en inglés), que el organismo difundió como parte de sus reuniones conjuntas con el Banco Mundial en Tailandia. El ministro de Economía, Luis Caputo, participará de esos encuentros.

Justamente en ese marco, el funcionario destacó la “excelente reunión” con las autoridades del FMI y sus equipos.

Excelente reunión con @KGeorgieva, @DanKatzIMF, @Kicker0024 y equipos. Recorrimos todos los temas, internos y externos. Kristalina fue muy elogiosa en particular de la disciplina fiscal, a la que calificó como ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales. Los equipos seguirán trabajando para finalizar la tercera revisión — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 13, 2026

“Recorrimos todos los temas, internos y externos. Kristalina fue muy elogiosa en particular de la disciplina fiscal, a la que calificó como ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales”, ponderó el titular del Palacio de Hacienda.

Finalmente, consignó que “los equipos seguirán trabajando para finalizar la tercera revisión”.