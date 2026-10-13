La Ciudad refuerza la seguridad en las calles y suma 600 policías: “Bajamos el delito a mínimos históricos”

La Ciudad de Buenos Aires sumó otros 600 nuevos efectivos para reforzar las tareas de control y prevención de delitos y contravenciones en todos los barrios porteños. Según se encargaron de ponderar desde el Ejecutivo, “la incorporación continua de nuevos oficiales a la Policía porteña es una de las razones que justifican la baja del delito a mínimos históricos en la gestión de Jorge Macri”.

“Hace unos meses, cuando se hizo el operativo Tormenta Negra en las villas, algunos pusieron el grito en el cielo. Nos acusaron de hacer operativos ‘fachos’ y estigmatizantes. Quiero mandarles un saludo para ellos: entre 2023 y 2026, los homicidios en las villas bajaron 70 por ciento. Salvamos 7 de cada 10 vidas que en 2023 se perdían. Sin ley y orden no hay progreso ni libertad”, exclamó Macri en su mensaje a los nuevos policías en el Patio de Armas del Instituto de Seguridad Pública (ISSP).

Los nuevos oficiales son egresados de los cursos NICE (Nuevos Ingresos con Experiencia), un programa de capacitación de la Policía de la Ciudad destinado a incorporar efectivos que ya trabajaron en otras fuerzas de seguridad federales o provinciales. Tiene 240 horas cátedra en las que se les da capacitación técnica, legal y táctica, y entrenamiento físico en el ISSP.

“Un Estado tiene que saber de qué lado está. Hay dos maneras de entender la Ciudad. Están los que siempre encuentran una excusa para el delincuente y terminan desamparando a la gente de bien. Y estamos los que creemos que la primera obligación del Estado es estar del lado del que trabaja, estudia, cumple las reglas y quiere vivir en paz”, anexó el alcalde metropolitano.

Acto seguido, manifestó que “durante años les dedicaron tiempo, recursos y teorías a entender al delincuente. Lo romantizaron tanto que algunos pseudo progres parecen haberse enamorado de la delincuencia”.

“En nuestra gestión, eso se terminó. No voy a discutir si hay que defender a una familia que vive con miedo, si una casa usurpada tiene que volver a su dueño, si un trapito que extorsiona, un mantero que ocupa una vereda, o un violento que ataca a un policía tienen que enfrentar las consecuencias de sus actos. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada”, remató.

Con esta nueva camada, la Policía de la Ciudad ya cuenta con más de 28.000 efectivos. Desde diciembre de 2023 se sumaron a la fuerza 6.803 nuevos policías. De ese total 4.260 fueron formados como cadetes en el ISSP y otros 2.543 provienen del programa NICE.

El jefe de Gobierno sumó: “Defender a la Ciudad es defender la convicción de que se puede vivir mejor. Que el progreso no es una mala palabra. Que el esfuerzo vale. Que las reglas importan. Que una sociedad no tiene por qué rendirse frente al caos, al desorden y la violencia. Esa es la Ciudad en la que creemos”.

Lo acompañaron el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia; el secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano, Francisco Quintana; el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló, y el Fiscal General de la Ciudad, Martín López Zabaleta; entre otras autoridades.

La fuerza de seguridad porteña, además, ha sido equipada con más de 400 nuevos patrulleros, camionetas, motos y cuatriciclos, unidades de traslados de detenidos y 200 bicicletas para las comisarías. También se adquirieron 7.000 nuevos chalecos antibalas con sistema de geolocalización para el rastreo de los efectivos en tiempo real y más 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna.