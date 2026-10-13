Efecto BTS: exponencial crecimiento de búsquedas de hospedaje en La Plata

La música se consolida como un nuevo motor para el turismo. La posibilidad de asistir a un recital de un artista nacional o internacional ya no solo implica comprar una entrada: para muchos viajeros también significa trasladarse a otra ciudad, reservar un alojamiento y extender la estadía para disfrutar de nuevas experiencias.

Para casi la mitad de la comunidad viajera argentina (49 %) realizar un viaje inspirado en la cultura pop representa una experiencia que se quiere vivir al menos una vez, poniendo en evidencia que este fenómeno muestra cómo los grandes eventos culturales pueden tener un impacto que trasciende el escenario y moviliza a toda una ciudad.

En este caso puntual, la llegada de BTS, uno de los principales exponentes del K-Pop, generó un crecimiento inédito en el interés por visitar La Plata, que se vio reflejado en Booking.com, la plataforma que ofrece alojamientos, alquiler de autos y atracciones.

Las búsquedas de hospedaje en la ciudad registraron un incremento de casi 60.000 %, evidenciando el enorme impacto que puede generar un evento musical de esta magnitud en la actividad turística de un destino.

“Si bien este crecimiento tan significativo surge de comparar las búsquedas realizadas para las mismas fechas de 2025 y 2026, no deja de ser impactante el efecto que un show musical de esta magnitud puede generar en términos turísticos”, señaló Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina.

Asimismo, puso de relieve que “los grandes eventos tienen la capacidad de convocar a miles de personas y generar un movimiento turístico muy significativo, que no solo se refleja en la búsqueda de alojamientos, sino también en la gastronomía, la movilidad y en todos los servicios vinculados al turismo. En este sentido, la música puede convertirse en un verdadero motor para los destinos”.

En el caso de La Plata, la llegada de visitantes para los shows representa además una oportunidad para descubrir una ciudad reconocida por su patrimonio arquitectónico, sus espacios verdes, su oferta cultural y gastronómica y su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires.