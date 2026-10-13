martes 13 de octubre de 2026 - Edición Nº4588

Economía | 13 oct 2026

COSTO DE VIDA

Inflación de septiembre: fue de 1,9% y acumula 23,6% en el año

Los precios al consumidor subieron 1,9% en septiembre respecto de agosto, por encima del 1,7% del mes previo. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue la división con mayor aumento (3,1%), seguida por Educación (3,0%).

La inflación volvió a acercarse al 2% mensual.
TAGS: INFLACIóN, EDUCACIóN, ALIMENTOS, GAS, IPC, VIVIENDA, ELECTRICIDAD

El índice de precios al consumidor (IPC) aumentó 1,9% en septiembre con respecto de agosto y acumuló una suba de 23,6% en el año. De esta manera, la inflación mensual registró un incremento frente al mes previo, cuando había sido de 1,7%.

Qué rubros subieron más

La división con mayor variación mensual en septiembre de 2026 fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un aumento de 3,1%. Le siguió Educación, con 3,0%.

Las dos divisiones con menores variaciones a nivel nacional fueron:

  • Restaurantes y hoteles: 1,1%.
  • Prendas de vestir y calzado: 1,4%.

IPC Núcleo, estacionales y regulados

Al analizar las categorías, el IPC Núcleo registró una suba de 1,7%, vinculada a aumentos en comidas fuera del hogar y productos farmacéuticos.

Los precios estacionales subieron 2,9%, con los principales aumentos en verduras, tubérculos y legumbres.

Por su parte, los precios regulados aumentaron 2,3%, impulsados por las subas en gaselectricidad y gastos de prepagas.

Qué pesó más en cada región

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones. La excepción fue la región GBA, donde la mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

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