Economía | 13 oct 2026
COSTO DE VIDA
Inflación de septiembre: fue de 1,9% y acumula 23,6% en el año
Los precios al consumidor subieron 1,9% en septiembre respecto de agosto, por encima del 1,7% del mes previo. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue la división con mayor aumento (3,1%), seguida por Educación (3,0%).
El índice de precios al consumidor (IPC) aumentó 1,9% en septiembre con respecto de agosto y acumuló una suba de 23,6% en el año. De esta manera, la inflación mensual registró un incremento frente al mes previo, cuando había sido de 1,7%.
Qué rubros subieron más
La división con mayor variación mensual en septiembre de 2026 fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un aumento de 3,1%. Le siguió Educación, con 3,0%.
Las dos divisiones con menores variaciones a nivel nacional fueron:
- Restaurantes y hoteles: 1,1%.
- Prendas de vestir y calzado: 1,4%.
#DatoINDEC Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 1,9% en septiembre con respecto de agosto y acumularon un alza de 23,6% en el año https://t.co/oZPDcvl43a https://t.co/GHL70MJJgx— INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 13, 2026
IPC Núcleo, estacionales y regulados
Al analizar las categorías, el IPC Núcleo registró una suba de 1,7%, vinculada a aumentos en comidas fuera del hogar y productos farmacéuticos.
Los precios estacionales subieron 2,9%, con los principales aumentos en verduras, tubérculos y legumbres.
Por su parte, los precios regulados aumentaron 2,3%, impulsados por las subas en gas, electricidad y gastos de prepagas.
Qué pesó más en cada región
Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones. La excepción fue la región GBA, donde la mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.