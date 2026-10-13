Inflación de septiembre: fue de 1,9% y acumula 23,6% en el año

El índice de precios al consumidor (IPC) aumentó 1,9% en septiembre con respecto de agosto y acumuló una suba de 23,6% en el año. De esta manera, la inflación mensual registró un incremento frente al mes previo, cuando había sido de 1,7%.

Qué rubros subieron más

La división con mayor variación mensual en septiembre de 2026 fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un aumento de 3,1%. Le siguió Educación, con 3,0%.

Las dos divisiones con menores variaciones a nivel nacional fueron:

Restaurantes y hoteles : 1,1%.

: 1,1%. Prendas de vestir y calzado: 1,4%.

#DatoINDEC Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 1,9% en septiembre con respecto de agosto y acumularon un alza de 23,6% en el año https://t.co/oZPDcvl43a https://t.co/GHL70MJJgx — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 13, 2026

IPC Núcleo, estacionales y regulados

Al analizar las categorías, el IPC Núcleo registró una suba de 1,7%, vinculada a aumentos en comidas fuera del hogar y productos farmacéuticos.

Los precios estacionales subieron 2,9%, con los principales aumentos en verduras, tubérculos y legumbres.

Por su parte, los precios regulados aumentaron 2,3%, impulsados por las subas en gas, electricidad y gastos de prepagas.

Qué pesó más en cada región

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones. La excepción fue la región GBA, donde la mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.