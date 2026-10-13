Visita del Papa León XIV: el Gobierno ratificó el itinerario

El Gobierno nacional ratificó que, hasta el momento, no se registraron modificaciones en el itinerario previsto para la visita del papa León XIV a la Argentina. Así lo informó el Poder Ejecutivo tras la reunión de la Mesa Política realizada este martes en Casa Rosada.

Durante el encuentro se hizo referencia a la salud del Papa y a los preparativos de la visita. Según se indicó, continúan los trabajos de coordinación de los aspectos logísticos y de seguridad necesarios para su llegada al país.

Qué más se discutió en la Mesa Política

Además de la visita papal, la reunión abordó temas de la agenda legislativa y proyectos vinculados al desarrollo productivo.

Ley de Mercado de Capitales: modifica 17 leyes vigentes

Según Sala de Prensa del Vaticano: "La intervención ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos, y el Santo Padre ha regresado a su habitación. Próximamente se facilitará más información". #OremosPorLeónXIV https://t.co/BtmvBE4cCt — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) October 13, 2026

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó los avances del proyecto de Ley de Mercado de Capitales. La iniciativa busca modernizar y promover el financiamiento productivo para comercios y pymes.

El proyecto contempla modificaciones a 17 leyes vigentes y se encuentra en etapa de definiciones. Será presentado públicamente antes de su envío a la Cámara de Diputados, donde comenzará su tratamiento.

Agenda legislativa: sesión del 21 de octubre en Diputados

Se analizaron los proyectos de ley que se encuentran en ambas cámaras del Congreso. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hizo referencia a la sesión del 21 de octubre, en la que se buscará tratar diversas iniciativas, entre ellas el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Por su parte, la senadora nacional Patricia Bullrich repasó el trabajo previsto en las comisiones durante esta semana. El objetivo es obtener dictámenes favorables sobre distintos proyectos y avanzar en la convocatoria a una sesión en el Senado para la próxima semana.

RIGI: primera ronda de negocios el 29 de octubre en Rosario

También se abordó la primera ronda de negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), prevista para el 29 de octubre en Rosario.

El encuentro buscará conectar a grupos inversores mineros con proyectos aprobados en el marco del régimen, junto con pymes y proveedores nacionales de bienes de capital, insumos y servicios técnicos.

Quiénes participaron de la reunión

Del encuentro participaron: