INDEC: una familia necesita $1,6 millones por mes para no ser pobre

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.632.505 para superar el umbral de la pobreza en septiembre de 2026, de acuerdo con el INDEC. El monto corresponde a la Canasta Básica Total (CBT) y representa un aumento mensual del 1,7% frente a los valores de agosto.

El organismo difundió estos datos este martes, luego de informar que la inflación de septiembre fue de 1,9% y acumula 23,6% en el año.

Línea de indigencia: $738.690 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria

Ese mismo grupo familiar precisó $738.690 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y evitar caer en la indigencia. El valor también registró una suba mensual del 1,7%.

Valores por adulto equivalente

El INDEC también detalló los montos por adulto equivalente:

Para no ser pobre : $528.319.

: $528.319. Para no ser indigente: $239.058.

Acumulado del año y variación interanual

Los valores de las canastas acumulan fuertes subas en lo que va del año y en la comparación con septiembre de 2025:

La Canasta Básica Total acumula un alza de 24,7% en el año y de 38,7% interanual .

acumula un alza de y de . La Canasta Básica Alimentaria acumula 25,3% en el año y 40,0% interanual.

Resumen de los datos de septiembre