Economía | 13 oct 2026
CANASTA BÁSICA
INDEC: una familia necesita $1,6 millones por mes para no ser pobre
Según el INDEC, un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.632.505 en septiembre para superar la línea de pobreza, un 1,7% más que en agosto. Para no caer en la indigencia, precisó $738.690.
La canasta básica aumentó 1,7% en septiembre.
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Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.632.505 para superar el umbral de la pobreza en septiembre de 2026, de acuerdo con el INDEC. El monto corresponde a la Canasta Básica Total (CBT) y representa un aumento mensual del 1,7% frente a los valores de agosto.
El organismo difundió estos datos este martes, luego de informar que la inflación de septiembre fue de 1,9% y acumula 23,6% en el año.
Línea de indigencia: $738.690 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria
Ese mismo grupo familiar precisó $738.690 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y evitar caer en la indigencia. El valor también registró una suba mensual del 1,7%.
Valores por adulto equivalente
El INDEC también detalló los montos por adulto equivalente:
- Para no ser pobre: $528.319.
- Para no ser indigente: $239.058.
Acumulado del año y variación interanual
Los valores de las canastas acumulan fuertes subas en lo que va del año y en la comparación con septiembre de 2025:
- La Canasta Básica Total acumula un alza de 24,7% en el año y de 38,7% interanual.
- La Canasta Básica Alimentaria acumula 25,3% en el año y 40,0% interanual.
Resumen de los datos de septiembre
- Línea de pobreza (CBT para un hogar de cuatro integrantes): $1.632.505, con una suba de 1,7% respecto de agosto.
- Línea de indigencia (CBA para un hogar de cuatro integrantes): $738.690, con una suba mensual de 1,7%.