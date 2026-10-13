León XIV fue operado de cáncer de pulmón: qué pasa con su visita al país

La Sala de Prensa de la Santa Sede publicó este martes un comunicado oficial en el que confirma que el papa León XIV fue intervenido de un adenocarcinoma pulmonar. El diagnóstico fue confirmado mediante un examen histológicorealizado durante la operación.

Cómo fue la operación

Para extirpar el tumor, los cirujanos retiraron el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía torácica videoasistida. El Papa permaneció unas tres horas en el quirófano, aunque la intervención duró aproximadamente 90 minutos.

Pope Leo XIV underwent thoracic surgery at Gemelli Hospital on Tuesday afternoon, as planned, according to a statement from Dr. Luigi Carbone and Professor Stefano Margaritora released by the Holy See Press Office. The surgeons removed the lower lobe of the Pope’s right lung, and tissue examined during the operation confirmed the diagnosis of “lung adenocarcinoma,” as suspected from tests conducted beforehand. The Pope was in the operating room approximately three hours, while the operation itself lasted about 90 minutes. The doctors said it was successful and there were no complications. Pope Leo awoke normally after surgery and, following a brief period of observation, returned to his room on the hospital’s 10th floor, according to the statement. https://t.co/63Fs28LCZJ — Vatican News (@VaticanNews) October 13, 2026

Según el comunicado, “la operación ha concluido con éxito y sin complicaciones”. La Santa Sede informó que el Santo Padre despertó con normalidad de la anestesia y que, tras un breve período de observación, regresó a su habitación en la décima planta del Policlínico Gemelli de Roma.

El comunicado también encomendó la recuperación del Papa a la Virgen de Fátima, ya que este 13 de octubre se cumple el aniversario de su última aparición.

Qué pasa con la visita del Papa a la Argentina

El episodio se da semanas antes de la visita del Papa a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre. Hasta el momento, no hubo información oficial sobre posibles cambios en el viaje.

El lunes 9 de noviembre fue declarado feriado nacional, y el 11 de noviembre, feriado en la provincia de Buenos Aires. Ese día el Papa culminaría su visita con una misa en la Basílica de Luján.

Mientras tanto, crece la incertidumbre y se esperan novedades sobre la agenda del viaje.