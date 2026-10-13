martes 13 de octubre de 2026 - Edición Nº4588

Interés general | 13 oct 2026

Santa Sede

León XIV fue operado de cáncer de pulmón: qué pasa con su visita al país

El Vaticano informó que el papa León XIV fue intervenido de un adenocarcinoma pulmonar y que la operación concluyó con éxito y sin complicaciones. La noticia llega semanas antes de su visita a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre.

Máxima preocupación por la salud del Sumo Pontífice.
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La Sala de Prensa de la Santa Sede publicó este martes un comunicado oficial en el que confirma que el papa León XIV fue intervenido de un adenocarcinoma pulmonar. El diagnóstico fue confirmado mediante un examen histológicorealizado durante la operación.

Cómo fue la operación

Para extirpar el tumor, los cirujanos retiraron el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía torácica videoasistida. El Papa permaneció unas tres horas en el quirófano, aunque la intervención duró aproximadamente 90 minutos.

Según el comunicado, “la operación ha concluido con éxito y sin complicaciones”. La Santa Sede informó que el Santo Padre despertó con normalidad de la anestesia y que, tras un breve período de observación, regresó a su habitación en la décima planta del Policlínico Gemelli de Roma.

El comunicado también encomendó la recuperación del Papa a la Virgen de Fátima, ya que este 13 de octubre se cumple el aniversario de su última aparición.

Qué pasa con la visita del Papa a la Argentina

El episodio se da semanas antes de la visita del Papa a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre. Hasta el momento, no hubo información oficial sobre posibles cambios en el viaje.

El lunes 9 de noviembre fue declarado feriado nacional, y el 11 de noviembreferiado en la provincia de Buenos Aires. Ese día el Papa culminaría su visita con una misa en la Basílica de Luján.

Mientras tanto, crece la incertidumbre y se esperan novedades sobre la agenda del viaje.

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