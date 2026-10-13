martes 13 de octubre de 2026 - Edición Nº4588

Política | 13 oct 2026

Casa Rosada

Inflación: el Gobierno admitió que el camino “puede ser sinuoso”

El vocero presidencial Adrián Ravier se refirió al dato de inflación de septiembre (1,9%) que difundió el INDEC y lo calificó como “un buen número” comparado con el punto de partida. Reconoció que el proceso de estabilización puede ser sinuoso, pero aseguró que el rumbo es el correcto.

El vocero presidencial Adrián Ravier.
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El vocero presidencial Adrián Ravier se refirió al dato de inflación de septiembre, luego de que el INDEC informara que el índice de precios al consumidor (IPC) fue de 1,9% en el mes y acumula una suba de 23,6% en lo que va del año.

Tras conocerse la cifra, Ravier admitió: “Puede ser sinuoso este camino”. De todos modos, reconoció que “es un buen número comparando de dónde venimos”, en contraste con los últimos meses de la administración kirchnerista.

Ravier: “Es un buen número comparando de dónde venimos”

El vocero destacó el IPC de 1,9% medido por el INDEC para el noveno mes del año y rescató que, aunque la estabilización puede ser sinuosa, el rumbo es el correcto.

“El dato de hoy es de 1,9%. Que hoy estemos abajo del 2%, creo que es un buen número comparado del lugar del cual venimos”, afirmó Ravier.

La postura oficial: un fenómeno “estrictamente monetario”

Ravier también se refirió a la explicación que da el presidente Javier Milei sobre el origen de la inflación. “El presidente Milei dice que este es un fenómeno estrictamente monetario y, si controlamos los agregados monetarios, el IPC va a ir cediendo”, expresó el vocero.

El dato del INDEC en detalle

Según el INDEC, la inflación de septiembre fue de 1,9%, por encima del 1,7% registrado en agosto, y acumula 23,6% en el año. La división con mayor aumento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%), seguida por Educación (3,0%).

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