Inflación: el Gobierno admitió que el camino “puede ser sinuoso”

El vocero presidencial Adrián Ravier se refirió al dato de inflación de septiembre, luego de que el INDEC informara que el índice de precios al consumidor (IPC) fue de 1,9% en el mes y acumula una suba de 23,6% en lo que va del año.

Tras conocerse la cifra, Ravier admitió: “Puede ser sinuoso este camino”. De todos modos, reconoció que “es un buen número comparando de dónde venimos”, en contraste con los últimos meses de la administración kirchnerista.

#Precios 📊💰 La inflación de septiembre fue de 1,9 % y acumula 23,6 % en el año La inflación volvió a ubicarse por debajo del 2 % mensual. Según informó el INDEC, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en septiembre una suba del 1,9 %, mientras que el incremento acumulado durante los primeros nueve meses de 2026 alcanzó el 23,6 %. En la comparación interanual, los precios mostraron un avance del 32,4 %. 📌 Dato mensual: el IPC aumentó 1,9 % en septiembre y se mantuvo debajo de la barrera del 2 %. 📌 Acumulado de 2026: entre enero y septiembre, los precios acumularon una suba del 23,6 %. 📌 Variación interanual: respecto de septiembre de 2025, el nivel general de precios avanzó 32,4 %. 📌 Rubros con mayor presión: entre las divisiones que encabezaron los aumentos del mes se ubicaron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, junto con Educación. 📉 El dato oficial vuelve a colocar a la evolución de los precios en el centro de la discusión económica. El Gobierno nacional destaca la desaceleración inflacionaria como uno de los principales resultados de su programa, mientras que el impacto acumulado sobre alimentos, servicios y otros gastos cotidianos continúa siendo determinante para el poder adquisitivo de los hogares. 🛒 La publicación del INDEC también permite observar las diferencias entre rubros y regiones, en un escenario en el que la evolución de salarios, jubilaciones y consumo resulta clave para medir el efecto de la inflación sobre la economía real. Con tres meses todavía por computar, el IPC acumula 23,6 % desde el comienzo de 2026. 👉 https://t.co/iPm3QH63Qi 💬 ¿Sentís que la desaceleración de la inflación se refleja en los gastos cotidianos y en el poder de compra de los ingresos? #Inflacion #INDEC #EconomiaArgentina #Precios #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 13, 2026

Ravier: “Es un buen número comparando de dónde venimos”

El vocero destacó el IPC de 1,9% medido por el INDEC para el noveno mes del año y rescató que, aunque la estabilización puede ser sinuosa, el rumbo es el correcto.

“El dato de hoy es de 1,9%. Que hoy estemos abajo del 2%, creo que es un buen número comparado del lugar del cual venimos”, afirmó Ravier.

La postura oficial: un fenómeno “estrictamente monetario”

Ravier también se refirió a la explicación que da el presidente Javier Milei sobre el origen de la inflación. “El presidente Milei dice que este es un fenómeno estrictamente monetario y, si controlamos los agregados monetarios, el IPC va a ir cediendo”, expresó el vocero.

El dato del INDEC en detalle

Según el INDEC, la inflación de septiembre fue de 1,9%, por encima del 1,7% registrado en agosto, y acumula 23,6% en el año. La división con mayor aumento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%), seguida por Educación (3,0%).