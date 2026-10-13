Impulsan un proyecto para fortalecer el financiamiento de Bomberos Voluntarios

La diputada provincial de la UCR – Unión Cívica Radical, Priscila Minnaard, presentó un proyecto de ley para fortalecer de manera sustentable y eficiente el sistema de financiamiento de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa modifica la Ley N° 14.761 para adecuar los recursos a la realidad operativa y económica que afrontan los cuarteles todos los días. “Legislar a favor de nuestros bomberos voluntarios es legislar a favor de la vida y los bienes de todos los bonaerenses”, remarcó Minnaard.

Un proyecto elaborado junto a las federaciones

#LegislaturaBonaerense 🚒🏛️ Buscan reformar la ley de financiamiento de Bomberos Voluntarios para aumentar los fondos La Cámara de Diputados bonaerense fue escenario de una mesa de trabajo impulsada por la diputada Priscila Minnaard para avanzar en una reforma de la Ley 14.761, que regula el financiamiento de los Bomberos Voluntarios en la provincia. El objetivo es consensuar un proyecto que actualice la distribución de recursos y garantice la sustentabilidad económica de los cuarteles. 📌 La iniciativa busca modificar la Ley 14.761 para adecuar el esquema de financiamiento a la realidad económica actual. 📌 Participaron legisladores de distintos bloques y representantes de las tres federaciones de Bomberos Voluntarios bonaerenses. 📌 El objetivo es elaborar un proyecto unificado que asegure mayor previsibilidad presupuestaria para los cuarteles. 📌 Los bomberos advierten que el sistema atraviesa un proceso de desfinanciamiento que pone en riesgo la operatividad de los servicios de emergencia. 👩🏼‍🚒 Durante el encuentro, Minnaard sostuvo que existe consenso sobre la necesidad de actualizar la distribución de los recursos y destacó la importancia de construir una propuesta común entre oficialismo, oposición y las federaciones de bomberos. 🧯 La reforma busca fortalecer a un sistema integrado por cientos de cuarteles que cumplen un rol esencial en la atención de incendios, accidentes y emergencias en toda la provincia, en un contexto de crecientes costos operativos y de equipamiento. 👉 https://t.co/CfcwevlqdN 💬 ¿Creés que el financiamiento de los Bomberos Voluntarios debería actualizarse automáticamente para garantizar el funcionamiento de todos los cuarteles? #BomberosVoluntarios #ProvinciaDeBuenosAires #Emergencias #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) August 6, 2026

Según se informó, la propuesta es el resultado de un trabajo de consenso con las Federaciones de Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires.

“La participación activa de estas instituciones, que nuclean y representan el sentir y las complejas realidades de los distintos cuarteles a lo largo y ancho de todo el territorio bonaerense, dota a esta propuesta de una legitimidad indiscutible y garantiza que las modificaciones respondan fielmente a las demandas reales de quienes arriesgan su vida por la comunidad”, señalan los fundamentos del proyecto.

La legisladora de la Sexta Sección destacó además que “la labor que realizan los cuerpos de bomberos voluntarios constituye un pilar esencial e insustituible para la seguridad pública en la provincia”.

Cómo sería el nuevo esquema de financiamiento

El eje central de la reforma es eliminar de manera progresiva el tope de financiamiento actual, para que los bomberos logren una financiación acorde a sus necesidades.

El proyecto plantea un esquema gradual de asignación del Impuesto Inmobiliario:

1,5% en 2027.

en 2027. 2% en 2028.

en 2028. 3% en 2029 y años siguientes.

“Esta progresividad calendarizada fue diseñada estratégicamente para evitar el desfinanciamiento de la Provincia, garantizando previsibilidad fiscal para el Estado bonaerense y, al mismo tiempo, previsibilidad presupuestaria para los cuarteles”, sostuvo Minnaard.

Nuevos criterios para distribuir el fondo

Respondiendo al pedido de las bases bomberiles y sus entidades representativas, la iniciativa también optimiza los criterios de distribución del fondo. Se establece un reparto que combina equidad con variables objetivas de demanda operativa:

50% en partes iguales entre las asociaciones.

entre las asociaciones. 50% según la cantidad de habitantes y la superficie territorial.

Con este esquema, según la legisladora, se busca “un equilibrio justo entre los cuarteles de grandes urbes y los de zonas rurales, semiurbanas o de menor densidad demográfica que caracterizan a las distintas regiones de la provincia”.