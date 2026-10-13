martes 13 de octubre de 2026 - Edición Nº4588

Política | 13 oct 2026

LEGISLATURA BONAERENSE

Impulsan un proyecto para fortalecer el financiamiento de Bomberos Voluntarios

La diputada provincial de la UCR Priscila Minnaard presentó una iniciativa que modifica la Ley 14.761 y eleva de forma gradual la asignación del Impuesto Inmobiliario para las asociaciones de Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires: del 1,5% en 2027 al 3% en 2029.

Imagen de archivo.
TAGS: UCR, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, FINANCIAMIENTO, PRISCILA MINNAARD, BOMBEROS VOLUNTARIOS, LEY 14.761

La diputada provincial de la UCR – Unión Cívica RadicalPriscila Minnaard, presentó un proyecto de ley para fortalecer de manera sustentable y eficiente el sistema de financiamiento de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa modifica la Ley N° 14.761 para adecuar los recursos a la realidad operativa y económica que afrontan los cuarteles todos los días. “Legislar a favor de nuestros bomberos voluntarios es legislar a favor de la vida y los bienes de todos los bonaerenses”, remarcó Minnaard.

Un proyecto elaborado junto a las federaciones

Según se informó, la propuesta es el resultado de un trabajo de consenso con las Federaciones de Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires.

“La participación activa de estas instituciones, que nuclean y representan el sentir y las complejas realidades de los distintos cuarteles a lo largo y ancho de todo el territorio bonaerense, dota a esta propuesta de una legitimidad indiscutible y garantiza que las modificaciones respondan fielmente a las demandas reales de quienes arriesgan su vida por la comunidad”, señalan los fundamentos del proyecto.

La legisladora de la Sexta Sección destacó además que “la labor que realizan los cuerpos de bomberos voluntarios constituye un pilar esencial e insustituible para la seguridad pública en la provincia”.

Cómo sería el nuevo esquema de financiamiento

El eje central de la reforma es eliminar de manera progresiva el tope de financiamiento actual, para que los bomberos logren una financiación acorde a sus necesidades.

El proyecto plantea un esquema gradual de asignación del Impuesto Inmobiliario:

  • 1,5% en 2027.
  • 2% en 2028.
  • 3% en 2029 y años siguientes.

“Esta progresividad calendarizada fue diseñada estratégicamente para evitar el desfinanciamiento de la Provincia, garantizando previsibilidad fiscal para el Estado bonaerense y, al mismo tiempo, previsibilidad presupuestaria para los cuarteles”, sostuvo Minnaard.

Nuevos criterios para distribuir el fondo

Respondiendo al pedido de las bases bomberiles y sus entidades representativas, la iniciativa también optimiza los criterios de distribución del fondo. Se establece un reparto que combina equidad con variables objetivas de demanda operativa:

  • 50% en partes iguales entre las asociaciones.
  • 50% según la cantidad de habitantes y la superficie territorial.

Con este esquema, según la legisladora, se busca “un equilibrio justo entre los cuarteles de grandes urbes y los de zonas rurales, semiurbanas o de menor densidad demográfica que caracterizan a las distintas regiones de la provincia”.

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