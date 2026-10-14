Al filo de la recesión, Luis Caputo se reunió en Tailandia con el presidente del Banco Mundial

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro, José Luis Daza, se encuentran en la ciudad tailandesa de Bangkok donde participan en las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

En este marco, el titular de Economía, Daza, y el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, mantuvieron un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la que se dialogó sobre la situación de Argentina y el mundo.

“Kristalina fue muy elogiosa en particular de la disciplina fiscal, a la que calificó como ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales. Los equipos seguirán trabajando para finalizar la tercera revisión”, afirmó Caputo.

Por su parte, Georgieva aseguró que se trató de una “excelente reunión con el ministro Caputo y con Bausili”. En este sentido, pese al informe negativo del organismo, la directora del FMI le dio “la bienvenida a las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, anclados en la disciplina fiscal mientras muchos países luchan con altos déficits”.

Este miércoles, el ministro se reunió con la subsecretaria de Asuntos Internacionales del Tesoro estadounidense, Erin Browne, con quién se remarcaron los avances alcanzados en la relación bilateral y los acuerdos firmados entre ambos países.

Asimismo, Caputo mantuvo un encuentro con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, con la vicepresidente para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra y con el vicepresidente para Europa, América Latina y el Caribe del IFC, Alfonso García Mora. Allí, se avanzó en los nuevos proyectos con financiamiento del organismo y se analizó la posibilidad de ampliar los fondos disponibles para la Argentina.

Excelente reunión con el presidente del @BancoMundial, Ajay Banga, con la vicepresidente para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra @scordeiroguerra y con el vicepresidente para Europa, América Latina y el Caribe del @IFC_org, Alfonso García Mora @agarmora, en la que avanzamos en nuevos proyectos con financiamiento del organismo y analizamos la posibilidad de ampliar los fondos disponibles para la Argentina. También identificamos oportunidades de inversión privada en sectores estratégicos para nuestra economía, con potencial para generar empleo de calidad, desarrollar las cadenas de valor y estimular la inclusión económico-financieras de las PyMEs. En este marco, el Banco Mundial también brindará asistencia técnica para el monitoreo y la ejecución de proyectos del RIGI. Esta agenda integral busca seguir potenciando nuestros recursos mineros y energéticos para generar más inversiones, exportaciones, empleo y crecimiento económico. Actualmente, estamos trabajando en viabilizar nuevas inversiones en el sector privado por USD 10.000 millones. Además, dialogamos sobre el desarrollo de una estrategia de inteligencia artificial y la implementación de un proyecto que pueda ampliarse y aplicarse en distintos sectores y regiones, con la participación de distintas agencias del Banco Mundial. — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 14, 2026

A su vez, se “identificaron oportunidades de inversión privada en sectores estratégicos para la economía argentina”, con potencial para generar empleo de calidad, desarrollar las cadenas de valor y “estimular la inclusión económico-financiera de las PyMEs”. En este marco, el Banco Mundial también brindará asistencia técnica para el monitoreo y la ejecución de proyectos del RIGI.

De acuerdo a lo informado oficialmente, esta agenda integral busca “seguir potenciando nuestros recursos mineros y energéticos para generar más inversiones, exportaciones, empleo y crecimiento económico”. Actualmente, se continúa trabajando en viabilizar nuevas inversiones en el sector privado por USD 10.000 millones.

Además, se dialogó sobre el desarrollo de una estrategia de inteligencia artificial y la implementación de un proyecto que pueda ampliarse y aplicarse en distintos sectores y regiones, con la participación de distintas agencias del Banco Mundial.

Más tarde, Caputo se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, con quien conversó sobre el “importante respaldo del organismo al desarrollo de la Argentina y al proceso de reformas que se están llevando adelante en el país”. También, se analizó la cartera actual de proyectos y las perspectivas de financiamiento para el próximo año.

Mantuve un excelente encuentro en Tailandia con @igoldfajn, presidente del @el_BID, en el que conversamos sobre el importante respaldo del organismo al desarrollo de la Argentina y al proceso de reformas que estamos llevando adelante. También analizamos la cartera actual de proyectos y las perspectivas de financiamiento para el próximo año. Seguimos trabajando para ampliar las oportunidades de inversión y desarrollo para nuestro país. — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 14, 2026

Durante sus jornadas de trabajo en Tailandia, Caputo tiene previsto participar en una reunión junto a sus pares de Latinoamérica con representantes del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. También, participará en el panel “Debate sobre la economía mundial: Forjar economías resilientes y dinámicas para el futuro”, en el que estarán presentes Kristalina Georgieva; Kyriakos Pierrakakis, presidente del Eurogrupo y ministro de Economía y Finanzas de Grecia; Ekniti Nitithanprapas, viceprimer ministro y ministro de Finanzas de Tailandia; y Olayemi Cardoso, presidente del Banco Central de Nigeria.

A su vez, Caputo estará presente en la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20 y en los encuentros del Comité de Desarrollo del Banco Mundial. También será orador en el panel organizado por este organismo internacional sobre “El dividendo del crecimiento de las reformas en América Latina y el Caribe”.

Finalmente, Caputo participará en un desayuno de trabajo junto a los representantes del G20 para debatir sobre los desarrollos económicos actuales y estará presente en la reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI).