Máximo Kirchner: “Mi candidata es Cristina”

El diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, sorprendió al asegurar que el Gobierno de Mauricio Macri es aún peor que el de Javier Milei, en lo que además significó una crítica velada a Alberto Fernández por su gestión.

“A mi entender el peor presidente que he visto”, dijo sobre el líder PRO. Cuando le repreguntaron: “¿Peor que Milei?”, el referente de La Cámpora recalcó: “Sí claro, Macri recibió un país mucho mejor que el que recibió Milei. País contra país recibe un país mejor Macri” en 2015 respecto a 2023.

“Fue peor Macri que Milei” Máximo Kirchner comparó los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei, y dijo que el de Macri “fue muy malo”. https://t.co/4uXUqAwKxg — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) October 14, 2026

“Macri pone a la Argentina en un lugar muy malo. El endeudamiento de 2018 fue letal para la Argentina”, justificó el legislador en declaraciones a Radio Con Vos.

En cuanto a la actual realidad económica y de inversiones, consignó que “tenés elementos para generar inversiones y no está mal, a todos nos parece bien. Lo que no puede pasar es que haya un RIGI que es como casi un estatuto de coloniaje”.

“En ganancias una empresa minera pasa de pagar 35 a 25 puntos, y cualquier comercio paga 35 de ganancias. Habrá que auditar proyecto por proyecto y ver cómo se fue haciendo”, puntualizó.

En caso de un nuevo gobierno peronista, aseguró que “se auditará y si está todo en orden seguirán porque son derecho adquirido pero hay que mirarlos uno por uno, no vaya a ser que a alguno le hayan dado el RIGI y después se da vuelta y vende el proyecto, hay que mirarlo bien”.

“Al sector privado le han dado más de lo que esperaban. Hay que mirarlo bien. Y lo llamativo es que la inversión extranjera directa cayó”, insistió.

Elecciones 2027

“Mi candidata, y vamos a pelear para eso, es Cristina, no solo por una cuestión de lo que fueron aquellos años, porque estos son diferentes, pero tenemos que tener el mismo espíritu”, enfatizó y también se mostró confiado en lograr ir con un peronismo “unido” a los comicios generales.

También se refirió a recientes declaraciones del expresidente Alberto Fernández sobre el vínculo con Cristina Kirchner, en las que reconoció que si le hubiera hecho caso a su entonces vicepresidenta “hubiera estallado la economía y Argentina en mil pedazos”.

¿Massa - Máximo, la fórmula para el 2027? https://t.co/ZM4tVWei82 — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) October 14, 2026

“Él lo sabe muy bien. Yo hablé tres horas y media con él. En la situación que está Cristina habla de quién es él. Y me sorprende porque lo conocía hace tiempo”, disparó el líder camporista.

“Si estás en una runión y el Presidente te dice ‘si no hago esto tengo un golpe de mercado el lunes o martes’. Entonces le dije ‘contale a la gente, no le digas que todo va a estar bien’. Si tomaste un acuerdo con una pistola en la cabeza bueno, contáselo a la gente”, sentenció el parlamentario.