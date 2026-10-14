Los 30 años de “Tercer Arco” se celebran en La Plata con Esquina Libertad y La Chilinga

Esquina Libertad se presenta el sábado 14 de noviembre en el Teatro Ópera La Plata, en el marco de la celebración de los 30 años de Tercer Arco, el disco consagratorio de Los Piojos. La noche la abrirá La Chilinga, en tanto que dos de sus baluartes, Caetano Buira y Turca Zahra, se sumarán luego al show principal.

Las entradas ya están a la venta por sistema Livepass y en la boletería de la sala, calle 58 entre 10 y 11 (seis cuotas sin interés comprando con tarjetas del Banco Provincia).

Esquina Libertad es una banda tributo a Los Piojos formada en agosto de 2018 en la ciudad de La Plata. Con más de 100 shows en vivo, la banda se consolidó como uno de los homenajes piojosos más convocantes de la región.

Entre sus presentaciones más destacadas se encuentran cuatro funciones en el Teatro Ópera La Plata, una presentación en el Teatro Vorterix de Mar del Plata y shows en estadios de fútbol de La Plata, Lomas de Zamora y Ezeiza.





En 2022 la banda formó parte de los festejos por el 140° aniversario de la ciudad de La Plata y también participó en distintas ediciones de la Fiesta de los Cerveceros de Berisso, además de presentarse en el mítico Museo Rock de Buenos Aires.

A lo largo de su trayectoria, Esquina Libertad compartió escenario y realizó shows junto a históricos músicos de Los Piojos como Miguel Ángel Rodríguez, Daniel Buira y Chucky de Ípola, además de artistas reconocidos del rock nacional como Pablo Guerra (Los Piojos y Caballeros de la Quema), Fabián Crea y Abel Meyer (Viejas Locas) y Roberto Pettinato (Sumo).

Vale destacar que como proyecto totalmente autogestivo, la banda también impulsa y participa en eventos solidarios destinados a hogares de abrigo, comedores y merenderos de la región.