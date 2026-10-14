El secretario de Hacienda habló de “estabilización” y defendió en Diputados el Presupuesto 2027

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación realizó este martes una reunión informativa con la presencia del secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Carlos Guberman, a fin de abordar el Presupuesto 2027.

Ante los legisladores, el funcionario realizó un repaso de la administración económica y resaltó que “un eje fundamental es haber logrado tener superávit financiero desde el inicio de la gestión”.

“Desde enero del 2024 tuvimos la posibilidad de ordenar las cuentas públicas y de esa manera empezar a darle sustento a la estabilización macroeconómica que sostenemos en estos casi tres años de gestión”, enfatizó uno de los laderos de Luis Caputo.

En este marco, dijo que el Gobierno partió de “una situación en que las cuentas públicas estaban con un déficit enorme, con un Estado sobredimensionado, un gobierno nacional sin posibilidad de acceder al financiamiento externo y acostumbrado a financiar todo por la vía monetaria”.

Asimismo, explicó que los grandes objetivos del Gobierno pasan por “el ordenamiento monetario, cambiario y financiero” y un conjunto de “reformas para recuperar la competitividad y el crecimiento”.

Entre las variables económicas, Guberman expuso que el Presupuesto plantea un 4 % de crecimiento del PBI para 2027, una inflación anual de 18 % y un tipo de cambio a 1848 pesos.

El funcionario también desarrolló acerca de los fondos destinados a la política social, a través de la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar. “El principal objetivo estuvo puesto en la política social, entre el año 2020-2023, poco menos del 72 % del presupuesto se destinaba a gasto social, hoy lo que estamos proyectando para cierre del año es un poco más del 81 %”, sostuvo.

Al respecto, el secretario de Hacienda argumentó que “la principal herramienta de política social que hemos estado trabajando en esta gestión y que viene de gestiones anteriores, es la Tarjeta Alimentar, que en conjunto cubre prácticamente el 100 % de la canasta básica alimentaria”.

“Cuando iniciamos la gestión estaba apenas por arriba del 50 %, con lo cual no le estábamos dando ni siquiera para que puedan alimentarse”, contrastó.

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Como parte del cronograma, los días martes 20 y 27 de octubre se realizarán otras reuniones informativas con funcionarios del Poder Ejecutivo. En tanto, se buscará darle dictamen al proyecto de ley el 28 de octubre y llevarlo al recinto el miércoles 18 de noviembre.