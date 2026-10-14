Gobernador aliado aclaró que “no está tan cercano” el acuerdo para suspender las PASO

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, afirmó que el acuerdo con el Gobierno nacional para eliminar o suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias “no está tan cercano”, al tiempo que deslizó que quedan cuestiones por discutir.

“En principio digo que estaría dispuesto a una suspensión de la de las PASO”, pero “hay bastante para hablar, a pesar que el Gobierno está apurado con eso”, enfatizó el mandatario radical en declaraciones a Radio Rivadavia.

📌 "ESTARÍA DE ACUERDO CON LA ELIMINACIÓN DE LAS PASO" Carlos Sadir, Gobernador de Jujuy, habló con Ignacio Ortelli @ignacioortelli en #EstaMañana sobre el debate por la reforma electoral y los acuerdos para el 2027. https://t.co/iCq2DxKZT4 — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) October 14, 2026

Asimismo, explicó que el proyecto oficial también contempla otros aspectos del sistema electoral, entre ellos Ficha Limpia, la elección de representantes del Parlamento del Mercosur, los requisitos para constituir partidos nacionales y la regulación de los debates presidenciales.

“Más allá de que obviamente se habla pura y exclusivamente de las PASO, que es como un punto determinante, también hay otros puntos”, matizó.

En matearia electoral, indicó que “acá en nuestra provincia de lo que venimos hablando y de lo que escucho de La Libertad Avanza tienen intenciones de tener un candidato a gobernador”.

Así las cosas, estimó que tal decisión podría dividir el voto entre el oficialismo provincial y los libertarios, pues “prácticamente tenemos el mismo electorado”.