León XIV en el Gemelli: la señal que dio el Papa tras la extirpación del tumor

La Oficina de Prensa de la Santa Sede emitió un comunicado en el que dio a conocer información de los médicos Luigi Carbone -director de la Dirección de Salud e Higiene de la Governatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano-, y Stefano Margaritora -jefe del equipo médico de cirugía torácica del Policlínico Gemelli- sobre la evolución postoperatoria del Papa.

“El Santo Padre se ha sometido a los análisis de sangre y a la radiografía de tórax previstos tras la intervención. Los resultados confirman una evolución postoperatoria normal: los valores se encuentran dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada”, precisa el documento.

Del mismo modo, los profesionales mencionaron que el líder de la Iglesia Católica “ha realizado fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por la habitación. Ha retomado su alimentación habitual, tomando el desayuno y el almuerzo”.

“La evolución sigue según lo previsto”, completaron los médicos.

El director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, también reveló ante los periodistas que el humor del Papa es bueno.

Resta consignar que la próxima actualización sobre el estado de salud de Robert Prevost será en horas de la mañana de este jueves.