miércoles 14 de octubre de 2026 - Edición Nº4589

Gremiales | 14 oct 2026

CONFLICTIVIDAD

Nueva marcha federal universitaria contra el ajuste de Milei

Estudiantes, docentes y gremios se movilizan al Congreso en reclamo del presupuesto, la recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario tras las sanciones judiciales al Ejecutivo.

Una multitud volverá a marcha para exigir la aplicación de la ley de financiamiento.
TAGS: JAVIER MILEI, CONGRESO, EDUCACIóN, MARCHA, UNIVERSIDADES, LEY DE FINANCIAMIENTO

La comunidad educativa nacional protagoniza este jueves 15 de octubre de 2026 la 5.ª Marcha Federal Universitariabajo el lema "Sin financiamiento no hay ciencia ni educación". La jornada de protesta nacional, convocada de forma conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, busca exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario (N.º 27.795) y una urgente recomposición de los salarios.

La movilización se desarrolla en un contexto de alta tensión institucional, luego de que la Justicia ratificara medidas cautelares e impusiera sanciones económicas al Gobierno Nacional por el incumplimiento en la actualización de los fondos operativos y salariales conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según estimaciones de las entidades gremiales, el personal docente y nodocente acumula un deterioro del poder adquisitivo superior al 32% en lo que va del año.

Horarios y recorrido de la marcha en CABA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la columna principal encabezada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y los sindicatos del sector avanzará hacia las inmediaciones del Poder Legislativo:

  • 13:00 hs — Concentración inicial: El punto de encuentro de la comunidad de la UBA se fijó en Plaza Houssay(Av. Córdoba y Junín). En paralelo, agrupaciones gremiales y sociales concentran en los alrededores del Congreso de la Nación desde las 13:30 hs.

  • 14:00 hs — Movilización: La marcha parte desde la intersección de Avenida Córdoba y Junín, avanzando por la Avenida Córdoba hasta Avenida Callao. Desde allí, el trayecto continúa por Avenida Corrientes y la calle Cerritopara ingresar finalmente a la zona parlamentaria.

  • 16:00 hs — Acto Central: En la Plaza del Congreso se realizará la lectura de un documento unificado elaborado por rectores, representaciones estudiantiles y sindicatos.

Convocatoria federal en las provincias

Al tratarse de un reclamo de alcance nacional, las casas de altos estudios de todas las provincias realizan jornadas de protesta y paros de actividades:

  • Córdoba: Con suspensión total de clases, la comunidad de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se moviliza por el área céntrica de la capital provincial hasta el escenario principal.

  • Santa Fe y Rosario: Las universidades nacionales locales convocaron a concentraciones regionales para visibilizar el atraso de las partidas presupuestarias para funcionamiento, becas e investigación.

La medida cuenta además con el respaldo y la adhesión de centrales sindicales como la CGT, las dos CTAATE y diversas organizaciones sociales y de la ciencia.

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