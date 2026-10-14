Nueva marcha federal universitaria contra el ajuste de Milei

La comunidad educativa nacional protagoniza este jueves 15 de octubre de 2026 la 5.ª Marcha Federal Universitariabajo el lema "Sin financiamiento no hay ciencia ni educación". La jornada de protesta nacional, convocada de forma conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, busca exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario (N.º 27.795) y una urgente recomposición de los salarios.

La movilización se desarrolla en un contexto de alta tensión institucional, luego de que la Justicia ratificara medidas cautelares e impusiera sanciones económicas al Gobierno Nacional por el incumplimiento en la actualización de los fondos operativos y salariales conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según estimaciones de las entidades gremiales, el personal docente y nodocente acumula un deterioro del poder adquisitivo superior al 32% en lo que va del año.

5° MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA PARA QUE SE CUMPLA LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO Marchamos al Congreso de la Nación para exigir que se ejecute la Ley de Financiamiento Universitario. Sin financiamiento no hay ciencia ni educación. 16h acto central - Plaza del Congreso https://t.co/qVe1QYDqLa — UBAonline (@UBAonline) October 14, 2026

Horarios y recorrido de la marcha en CABA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la columna principal encabezada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y los sindicatos del sector avanzará hacia las inmediaciones del Poder Legislativo:

13:00 hs — Concentración inicial: El punto de encuentro de la comunidad de la UBA se fijó en Plaza Houssay (Av. Córdoba y Junín). En paralelo, agrupaciones gremiales y sociales concentran en los alrededores del Congreso de la Nación desde las 13:30 hs.

14:00 hs — Movilización: La marcha parte desde la intersección de Avenida Córdoba y Junín , avanzando por la Avenida Córdoba hasta Avenida Callao . Desde allí, el trayecto continúa por Avenida Corrientes y la calle Cerrito para ingresar finalmente a la zona parlamentaria.

16:00 hs — Acto Central: En la Plaza del Congreso se realizará la lectura de un documento unificado elaborado por rectores, representaciones estudiantiles y sindicatos.

#Educación ⚖️🎓 La Justicia le dio cinco días al Gobierno para aplicar la Ley de Financiamiento Universitario La Justicia Federal intimó al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y le otorgó un plazo de cinco días para acreditar su implementación. La resolución se produjo en el marco de una presentación judicial impulsada para exigir la aplicación efectiva de una norma sancionada por el Congreso. 📌 El fallo ordena al Ejecutivo que en un plazo de cinco días informe y acredite las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la ley. 📌 La norma contempla mecanismos para garantizar el financiamiento de las universidades nacionales y actualizar partidas destinadas al funcionamiento del sistema. 📌 La discusión también alcanza a la recomposición salarial de docentes y no docentes, uno de los principales reclamos sostenidos por la comunidad universitaria. 📌 La resolución judicial suma un nuevo capítulo al conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades públicas por la asignación de recursos. 💰 El financiamiento universitario se convirtió en uno de los principales focos de tensión durante la gestión libertaria, con movilizaciones, paros y distintas medidas de protesta impulsadas por estudiantes, docentes, no docentes y autoridades académicas. 👨🏽‍⚖️🫵🏼 Ahora, la decisión judicial coloca un plazo concreto para que el Ejecutivo dé cuenta del cumplimiento de la legislación vigente. La respuesta del Gobierno será determinante para conocer cómo continuará un conflicto que atravesó tanto el debate parlamentario como las calles y los tribunales. 👉 https://t.co/GA5Y75GYkh 💬 ¿Cómo debería resolverse la disputa por los recursos destinados a las universidades nacionales? #Universidades #FinanciamientoUniversitario #EducacionPublica #Gobierno #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) September 23, 2026

Convocatoria federal en las provincias

Al tratarse de un reclamo de alcance nacional, las casas de altos estudios de todas las provincias realizan jornadas de protesta y paros de actividades:

Córdoba: Con suspensión total de clases, la comunidad de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se moviliza por el área céntrica de la capital provincial hasta el escenario principal.

Santa Fe y Rosario: Las universidades nacionales locales convocaron a concentraciones regionales para visibilizar el atraso de las partidas presupuestarias para funcionamiento, becas e investigación.

La medida cuenta además con el respaldo y la adhesión de centrales sindicales como la CGT, las dos CTA, ATE y diversas organizaciones sociales y de la ciencia.