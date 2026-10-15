Infaustos recuerdos para Carmen de Patagones: nene de 13 años llevó una pistola oxidada a la escuela

Un alumno de 13 años llevó una pistola dentro de su mochila a un colegio técnicó de Carmen de Patagones y el hallazgo generó la intervención policial. El episodio ocurrió este miércoles alrededor de las 11 en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 1 Ingeniero Mario Rovere, ubicada en la calle Jaime Harris 41.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, las autoridades del establecimiento advirtieron la presencia del arma y dieron aviso a la Policía. Al inspeccionarla, los efectivos constataron que se trataba de una pistola calibre .32, que presentaba un importante deterioro y signos de oxidación.

El arma tenía colocado un cargador sin municiones. Además, los uniformados encontraron un proyectil calibre 9 milímetros suelto, por lo que todos los elementos fueron incorporados a las actuaciones para su correspondiente análisis.

Uno de los puntos centrales de la investigación será establecer si el arma estaba en condiciones de efectuar disparos, una cuestión que deberá determinarse mediante las pericias técnicas.

Por el momento, no se había establecido cómo llegó la pistola a manos del estudiante ni por qué decidió llevarla al establecimiento educativo.

Tras el procedimiento, los efectivos secuestraron el arma para someterla a los estudios correspondientes. El adolescente fue trasladado preventivamente a una dependencia policial y posteriormente quedó al cuidado de sus familiares responsables.

Cabe mencionar que en el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

Las actuaciones se iniciaron por una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal, que contempla distintas conductas relacionadas con armas de fuego.

La investigación buscará establecer el origen de la pistola y las circunstancias en las que el menor la llevó a la escuela. Por tratarse de un adolescente de 13 años, deberán contemplarse las garantías y disposiciones específicas del régimen de responsabilidad penal juvenil.

El episodio volvió a poner en foco la preocupación por la presencia de armas en ámbitos educativos, aunque hasta el momento no se informó que se hayan producido amenazas ni personas heridas durante el hecho.

Página nega en la historia de la ciudad

Resta mencionar que el episodio trajo a colación el triste recuerdo de la masacre escolar en esta mista ciudad.

Se trató de un ataque armado ocurrido el 28 de septiembre de 2004 en el Instituto Nº 202 “Islas Malvinas”, cuando el entonces alumno de 15 años, identificado como Rafael ‘Junior’ Solich, disparó con un arma contra sus compañeros de aula, provocando la muerte de tres de ellos e hiriendo a otros cinco.