Aumentó la VTV bonaerense: la tarifa para autos supera los $114.000

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) registró un incremento en la provincia de Buenos Aires a partir de este jueves 15 de octubre de 2026. La medida, dispuesta por el Ministerio de Transporte bonaerense mediante la Resolución 361/2026 publicada en el Boletín Oficial, dio por finalizado el periodo de congelamiento tarifario de 90 días que regía sobre el servicio obligatorio.

El ajuste aprobado es del 17,56%, lo que representa una suba de $17.048,34 en el valor de la tarifa básica para vehículos particulares respecto del precio vigente hasta el 14 de octubre.

Cuánto cuesta la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuadro tarifario

Con la actualización de precios e IVA incluido, los valores según cada categoría quedan definidos de la siguiente manera:

Vehículos de hasta 2.500 kg (autos particulares): Pasó de $97.057,65 a $114.105,99 .

Motovehículos: Pasa a costar alrededor de $45.614 .

Vehículos de más de 2.500 kg: Se fija en un valor aproximado de $205.264.

Descuentos, exenciones y cómo sacar turno para la VTV

El esquema oficial de la Provincia contempla beneficios y exenciones para determinados sectores de la población:

Jubilados y pensionados: Quienes perciban hasta dos haberes mínimos acceden a un 50% de descuento en la tarifa para un vehículo de su titularidad.

Exentos de pago: Se encuentran eximidos los vehículos adaptados para personas con discapacidad motriz, además de las unidades de uso municipal y las pertenecientes a los cuerpos de bomberos.

Para realizar el trámite obligatorio de revisión, los conductores deben solicitar turno previo de manera exclusivamente digital ingresando al portal oficial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.