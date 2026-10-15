Kicillof en la marcha universitaria: “Ningún país crece destruyendo ciencia”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó este jueves 15 de octubre de 2026 a la 5.ª Marcha Federal Universitaria realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La movilización masiva, que congregó a la comunidad educativa de todo el país, reclamó la efectiva aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la defensa de la educación pública y el sistema científico nacional.

Durante la jornada, Kicillof cuestionó con dureza el rumbo económico y educativo del Poder Ejecutivo nacional: "En un mundo en el que las principales potencias están cambiando las reglas y recuperando políticas proteccionistas e industriales, el DNU 70 y el ajuste a las universidades de Milei van a contramano de esa tendencia: ningún país puede desarrollarse destruyendo sus capacidades científicas, tecnológicas y de innovación".

En la misma línea, el mandatario provincial agregó: "Defender la universidad pública, la ciencia, la industria y nuestros recursos naturales es defender nuestra soberanía y el futuro del país: esta movilización refleja el compromiso de nuestro pueblo y nos marca el camino para seguir luchando por lo que es nuestro".

"La ley se tiene que cumplir": las claves de la jornada de protesta

Bajo la consigna principal "La ley se tiene que cumplir", miles de manifestantes avanzaron hacia las inmediaciones del Congreso de la Nación para exigir la recomposición salarial de docentes y trabajadores nodocentes frente al impacto de la inflación. La convocatoria culminó frente al Palacio Legislativo con la lectura de un documento unificado elaborado por la comunidad educativa.