Tensión en la marcha universitaria: encapuchados, gases e incidentes con la policía

En el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada este jueves 15 de octubre bajo un intenso diluvio en la Ciudad de Buenos Aires, se registraron serios disturbios y choques frente al Congreso de la Nación entre fuerzas de seguridad e individuos con el rostro cubierto.

La jornada, convocada por la comunidad educativa de la UBA, gremios como la CGT y las CTA, y diversas agrupaciones políticas para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario junto a la recomposición de salarios y becas, derivó en momentos de extrema tensión en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

"Infiltrados": Por comentarios sobre los incidentes en la Marcha Federal Universitaria https://t.co/E9ryRULtGO — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 15, 2026

Cómo se iniciaron los enfrentamientos en las inmediaciones del Congreso

Minutos antes de las 16:00, lejos del escenario principal donde se desarrollaba el acto, un grupo de manifestantes encapuchados comenzó a romper baldosas de las veredas y bancos de cemento de la plaza. Con los escombros y objetos contundentes, atacaron el vallado perimetral y al personal de seguridad apostado en el lugar.

#Congreso 🚨🎥 Violenta agresión a periodistas de C5N durante la cobertura de la Marcha Universitaria: ¿Eran infiltrados? La quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, quedó atravesada por momentos de tensión y denuncias de represión policial. Uno de los episodios más graves fue la agresión denunciada contra trabajadores de prensa de C5N, que se encontraban realizando su tarea periodística en las inmediaciones del Congreso. 📌 Periodistas bajo ataque: trabajadores de C5N quedaron expuestos al accionar de violentos encapuchados, presuntamente infiltrados por las propias fuerzas de seguridad con el fin de romper la movilización, hasta ese momento pacífica. 📌 Reclamo universitario: estudiantes, docentes, no docentes y autoridades se movilizaron para exigir que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. 📌 Salarios y becas: la comunidad educativa reclama una recomposición salarial y una actualización de las becas estudiantiles frente a la pérdida de poder adquisitivo. 📌 Presupuesto 2027: las universidades advierten sobre la insuficiencia de los recursos previstos por el Ejecutivo para garantizar el funcionamiento del sistema. 👮🏼‍♀️👮🏼‍♂️ La violencia durante el operativo de seguridad desplazaron parte de la atención hacia el accionar policial y también al trato recibido por los trabajadores de prensa. 🚔 Las permanentes represiones de este Gobierno a cada movilización popular, en este caso suma un capítulo negro ya que se presume absolutamente innecesaria e injustificada. 💬 ¿Qué opinás del accionar policial durante las manifestaciones? 👉 Seguinos si querés ver más contenidos así 👈 #C5N #MarchaUniversitaria #LibertadDePrensa #FinanciamientoUniversitario #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 15, 2026

Diputados de la oposición que se encontraban en la zona dejaron trascender la sospecha sobre la presencia de posibles infiltrados orientados a desvirtuar el reclamo pacífico de las columnas estudiantiles y gremiales.

Camiones hidrantes, gases lacrimógenos y corridas

Ante el avance del grupo que intentaba derribar el cerco de protección, la Policía y Gendarmería desplegaron un operativo de dispersión utilizando camiones hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos.

Los gases de dispersión alcanzaron rápidamente las zonas aledañas, afectando las inmediaciones del anexo de la Cámara de Diputados y provocando corridas hacia las avenidas adyacentes. El estruendo de los disparos y el accionar de las patrullas motorizadas se hicieron sentir durante toda la tarde.

Un camión hidrante de Gendarmería apuntó contra los manifestantes que protestan frente al Congreso en la Marcha Federal Universitaria. — Corta (@somoscorta) October 15, 2026

El acto central y el documento final

A pesar de los incidentes que ocurrían en los márgenes de la plaza y que obligaron a desconcentrar a parte del público asistido, el acto central comenzó cerca de las 16:00.

Ante el clima de tensión ascendente, la organización decidió adelantar la lectura del documento unificado, redactado de forma conjunta por los sectores docentes, nodocentes, estudiantiles y centrales obreras. Cerca de las 17:00, las autoridades académicas e intersindicales dieron por concluida la jornada con duras críticas hacia la política presupuestaria del Gobierno nacional.