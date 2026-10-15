jueves 15 de octubre de 2026 - Edición Nº4590

Política | 15 oct 2026

CONGRESO

Tensión en la marcha universitaria: encapuchados, gases e incidentes con la policía

Tras la movilización por la Ley de Financiamiento Universitario, se registraron choques entre manifestantes y fuerzas federales frente al Palacio Legislativo. Hubo camiones hidrantes, pedradas y sospechas de infiltrados.

Una de las postales tras los incidentes en la marcha.
TAGS: CONGRESO, POLICíA, UNIVERSIDADES, INCIDENTES, LEY DE FINANCIAMIENTO, ENCAPUCHADOS

En el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada este jueves 15 de octubre bajo un intenso diluvio en la Ciudad de Buenos Aires, se registraron serios disturbios y choques frente al Congreso de la Nación entre fuerzas de seguridad e individuos con el rostro cubierto.

La jornada, convocada por la comunidad educativa de la UBA, gremios como la CGT y las CTA, y diversas agrupaciones políticas para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario junto a la recomposición de salarios y becas, derivó en momentos de extrema tensión en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

Cómo se iniciaron los enfrentamientos en las inmediaciones del Congreso

Minutos antes de las 16:00, lejos del escenario principal donde se desarrollaba el acto, un grupo de manifestantes encapuchados comenzó a romper baldosas de las veredas y bancos de cemento de la plaza. Con los escombros y objetos contundentes, atacaron el vallado perimetral y al personal de seguridad apostado en el lugar.

Diputados de la oposición que se encontraban en la zona dejaron trascender la sospecha sobre la presencia de posibles infiltrados orientados a desvirtuar el reclamo pacífico de las columnas estudiantiles y gremiales.

Camiones hidrantes, gases lacrimógenos y corridas

Ante el avance del grupo que intentaba derribar el cerco de protección, la Policía y Gendarmería desplegaron un operativo de dispersión utilizando camiones hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos.

Los gases de dispersión alcanzaron rápidamente las zonas aledañas, afectando las inmediaciones del anexo de la Cámara de Diputados y provocando corridas hacia las avenidas adyacentes. El estruendo de los disparos y el accionar de las patrullas motorizadas se hicieron sentir durante toda la tarde.

El acto central y el documento final

A pesar de los incidentes que ocurrían en los márgenes de la plaza y que obligaron a desconcentrar a parte del público asistido, el acto central comenzó cerca de las 16:00.

Ante el clima de tensión ascendente, la organización decidió adelantar la lectura del documento unificado, redactado de forma conjunta por los sectores docentes, nodocentes, estudiantiles y centrales obreras. Cerca de las 17:00, las autoridades académicas e intersindicales dieron por concluida la jornada con duras críticas hacia la política presupuestaria del Gobierno nacional.

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