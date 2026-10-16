Freno a la producción: la industria usó solo el 58,5% de su capacidad

La utilización de la capacidad instalada en la industria alcanzó el 58,5% durante agosto de 2026, según el informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato representa un freno en el nivel de actividad fabril al ubicarse por debajo del 59,6% anotado en el mismo mes del año pasado.

La radiografía sectorial: ganadores y perdedores de la producción

El relevamiento oficial expuso una importante dispersión en el rendimiento de los distintos bloques fabriles:

#DatoINDEC La industria utilizó 58,5% de su capacidad instalada durante agosto de 2026 https://t.co/a7xqLCCm07 https://t.co/REzrkmSHt1 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 15, 2026

Sectores que operaron por encima del promedio (58,5%):

Refinación del petróleo: 88,8%

Industrias metálicas básicas: 70,1%

Productos alimenticios y bebidas: 66,4%

Sustancias y productos químicos: 65,2%

Papel y cartón: 61,3%

Sectores golpeados por debajo del nivel general:

Productos minerales no metálicos: 54,5%

Edición e impresión: 53,4%

Industria automotriz: 46,2%

Productos textiles: 44,6%

Productos del tabaco: 44,4%

Productos de caucho y plástico: 40,9%

Metalmecánica (excepto automotores): 35,9%

Metalmecánica, autos y cemento encabezan las caídas

La metalmecánica excepto automotores mostró el desempeño más débil de la muestra al trabajar a tan solo el 35,9% de sus instalaciones (frente al 44,6% registrado en agosto de 2025). La contracción respondió a menores niveles de fabricación en maquinaria agropecuaria (-37,9% interanual) y electrodomésticos (-28,0%), según el Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero.

En la industria automotriz, el uso del equipamiento cayó al 46,2% (contra el 53,3% del período previo), producto del menor ritmo de ensamblado en las plantas del país.

A su vez, los productos minerales no metálicos mermaron su nivel de operación al 54,5% (frente al 58,5% del año pasado), debido al parate en la producción de insumos clave para la construcción como el cemento y el vidrio.

Impacto en alimentos y repunte en el sector energético

En el rubro de alimentos y bebidas (66,4%), el indicador mostró una ligera baja interanual (desde el 66,6% de 2025), explicada por la contracción en la faena y producción de carne vacuna (-8,1%). Según reportes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el consumo aparente de carne bovina en el mercado interno cayó un 13,2%.

La nota positiva del mes la aportaron la industria de sustancias y productos químicos, que subió al 65,2% (desde el 60,1%) apalancada por la elaboración de artículos de limpieza y tocador (+6,0%), y la refinación de petróleo, que lideró el uso de la capacidad productiva con un 88,8% impulsado por el mayor procesamiento de crudo en las destilerías nacionales.