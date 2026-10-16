Kelly Olmos destacó el impacto de la sesión especial, pese a la falta de quórum

La diputada nacional de Unión por la Patria, Raquel ‘Kelly’ Olmos, reconoció su “frustración” pore no haber alcanzado el quórum en la sesión en la que la oposición buscaba voltear el decreto 70/23 del presidente Javier Milei.

De todas maneras, puso de relieve “el reconocimiento a la convocatoria a esta sesión especial obligó al Gobierno a modificar muchas cuestiones”.

“Por ejemplo, en relación a la ley de tierras y los límites para extranjeros, retomar la legislación nuestra que pone el 15 % y convocar a una sesión el 21 de octubre para tratar esto, para tratar también el tema del endeudamiento de las familias e incluso de financiamiento de la discapacidad, que eran temas todos a los que se negaba sistemáticamente”.

Así las cosas, la exministra de Trabajo de la Nación destacó que “si no hubiéramos convocado a esta sesión, el Poder Ejecutivo no hubiera asumido estos temas que son muy importantes para la sociedad en su conjunto”.