Fallida sesión por el DNU 70/23: la oposición culpó a gobernadores

La Cámara de Diputados de la Nación no logró obtener el quórum necesario este jueves 15 de octubre para llevar adelante la sesión especial en la que se iba a debatir la validez del DNU 70/2023 impulsado por el presidente Javier Milei. La suspensión del debate generó un fuerte malestar en la bancada peronista, que apuntó contra las negociaciones políticas de último momento.

En declaraciones a la prensa, la diputada nacional por Unión por la Patria, Agustina Propato, expresó su frustración ante el fracaso de la convocatoria: "Es inexplicable", señaló, al tiempo que atribuyó la falta de quórum al "telefonazo de algunos gobernadores" que indujeron a los legisladores de sus provincias a no bajar al recinto.

Las duras críticas de Propato al DNU y a los gobernadores

Durante su intervención, la legisladora apuntó contra la vigencia del decreto de necesidad y urgencia y la influencia del lobby en la Cámara baja:

El impacto del DNU: "El DNU 70/23 tuvo un resurgimiento en los últimos días por el famoso capítulo de la Ley de Tierras. Es el padre de todas las tragedias de los argentinos: el padre de la morosidad, de los 6 millones de argentinos endeudados, de la desregulación, de la dolarización de los precios de los combustibles y la apertura irrestricta de las importaciones" .

Falta de empatía: "Se cagaron en las cuestiones que tienen que ver con el sufrimiento de la gente. Los diputados mostraron que siguen trabajando para los lobbistas y mantienen una posición de falta de empatía con el pueblo argentino" .

Acusaciones al Ministerio de Economía: "La verdadera agenda es la de Toto 'lingote' Caputo. Afanaron 1.023 millones de dólares a los argentinos", lanzó Propato en referencia a las observaciones de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los movimientos de reservas en oro del Banco Central.

Kelly Olmos: "La convocatoria obligó al Gobierno a reaccionar"

Por su parte, la legisladora Kelly Olmos buscó rescatar el impacto político de la iniciativa pese a la falta de debate en el recinto:

"La convocatoria a esta sesión especial obligó al Gobierno a cambiar muchas cuestiones, como modificar puntos de la Ley de Tierras y convocar a una sesión el 21 de octubre para tratar esto. Si no hubiéramos convocado a esta sesión, el Ejecutivo no hubiera asumido estos temas importantes para la sociedad", concluyó.