Política | 15 oct 2026
DIPUTADOS
Fallida sesión por el DNU 70/23: la oposición culpó a gobernadores
Tras la falta de quórum en la Cámara baja, diputadas de Unión por la Patria cuestionaron la ausencia de legisladores y señalaron presiones provinciales. Fuertes críticas a la política económica del Gobierno.
La Cámara de Diputados de la Nación no logró obtener el quórum necesario este jueves 15 de octubre para llevar adelante la sesión especial en la que se iba a debatir la validez del DNU 70/2023 impulsado por el presidente Javier Milei. La suspensión del debate generó un fuerte malestar en la bancada peronista, que apuntó contra las negociaciones políticas de último momento.
En declaraciones a la prensa, la diputada nacional por Unión por la Patria, Agustina Propato, expresó su frustración ante el fracaso de la convocatoria: "Es inexplicable", señaló, al tiempo que atribuyó la falta de quórum al "telefonazo de algunos gobernadores" que indujeron a los legisladores de sus provincias a no bajar al recinto.
Las duras críticas de Propato al DNU y a los gobernadores
Durante su intervención, la legisladora apuntó contra la vigencia del decreto de necesidad y urgencia y la influencia del lobby en la Cámara baja:
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El impacto del DNU: "El DNU 70/23 tuvo un resurgimiento en los últimos días por el famoso capítulo de la Ley de Tierras. Es el padre de todas las tragedias de los argentinos: el padre de la morosidad, de los 6 millones de argentinos endeudados, de la desregulación, de la dolarización de los precios de los combustibles y la apertura irrestricta de las importaciones".
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Falta de empatía: "Se cagaron en las cuestiones que tienen que ver con el sufrimiento de la gente. Los diputados mostraron que siguen trabajando para los lobbistas y mantienen una posición de falta de empatía con el pueblo argentino".
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Acusaciones al Ministerio de Economía: "La verdadera agenda es la de Toto 'lingote' Caputo. Afanaron 1.023 millones de dólares a los argentinos", lanzó Propato en referencia a las observaciones de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los movimientos de reservas en oro del Banco Central.
Kelly Olmos: "La convocatoria obligó al Gobierno a reaccionar"
Por su parte, la legisladora Kelly Olmos buscó rescatar el impacto político de la iniciativa pese a la falta de debate en el recinto:
"La convocatoria a esta sesión especial obligó al Gobierno a cambiar muchas cuestiones, como modificar puntos de la Ley de Tierras y convocar a una sesión el 21 de octubre para tratar esto. Si no hubiéramos convocado a esta sesión, el Ejecutivo no hubiera asumido estos temas importantes para la sociedad", concluyó.