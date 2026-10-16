Martín Menem advirtió que la Marcha Federal Universitaria fue para “desestabilizar”

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, juzgó que los manifestantes que participaron de la Marcha Federal Universitaria en las inmediaciones del Congreso únicamente buscaban “desestabilizar” al Gobierno y “generar caos”.

“La marcha no fue populosa, pero sí muy violenta”, bramó el líder parlamentario tras la represión, al intentar bajarle el precio a la manifestación que movilizó a miles de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y autoridades universitarias para reclamar un mayor financiamiento para la educación pública y también para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, en medio de la disputa por el DNU 70/2023.

El legislador riojano consideró que “sólo querían desestabilizar, generar caos”, pues “son intereses colectivos que no quieren que la Argentina avance, los más vinculados a la izquierda”.

“Hay una oposición que está agotada y no tiene nada para ofrecer en términos de gobierno. Dejaron un país hecho pedazos. Al no haber propuestas la única manera de empezar a rasguñar votos es tirar piedras”, sopesó Menem en declaraciones a la señal A24.

🔴 MARTÍN MENEM: "NO ME SORPRENDE ESTE NIVEL DE VIOLENCIA" "Acompañamos a todos quienes tienen discapacidad". 🗣️ @edufeiok 👉 Seguí en #ElNoticieroDeA24 📺 https://t.co/HpX9SnViGy https://t.co/elzI240ffU — A24.com (@A24COM) October 15, 2026

Acto seguido, indicó que “cada dos años en la Argentina se vota, ese es el momento de expresar su acompañamiento o disconformidad de las cosas que van pasando. Esta no es la manera”.

“Destruyeron la calle. Destruyeron toda la vía pública ¿Quién va a pagar todo eso? Me parece una barbaridad. La gente se tiene que manifestar en las urnas, está en todo su derecho de hacerlo”, sentenció el titular de la Cámara baja.

