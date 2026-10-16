“Mejora constante”: León XIV celebró la misa en el Hospital Gemelli

Al mediodía (hora italiana) de este viernes, el Papa León XIV celebró la Santa Misa en la sala habilitada en la décima planta del Policlínico Gemelli, a 72 horas de la operación en la que le extirparon un tumor pulmonar.

Estaban presentes el personal médico y de enfermería del hospital, que en ese momento se encontraba fuera de servicio, y miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

En su homilía, el Papa agradeció a todo el personal —médicos, enfermeros y auxiliares— el trabajo que realizan cada día cuidando de los enfermos y de su fragilidad y, en especial, todo lo que han hecho y hacen por él.

El mismo Santo Padre distribuyó la comunión a los presentes en la misa, en tanto que la Oficina de Prensa de la Santa Sede adelantó que el domingo el Sumo Pontífice dirigirá la oración del Ángelus.

Parte médico

El líder de la Iglesia Católica fue sometido a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, que confirmaron la mejora constante de su estado general.

“Se han proseguido las sesiones de fisioterapia respiratoria”, en tanto que “la recuperación postoperatoria le permite realizar las actividades cotidianas normales con total autonomía”, completó la información médica citada por Vatican News.