Santilli mete presión: “Los gobernadores deberían preocuparse si vuelve el kirchnerismo”

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se mostró confiado en la reelección del presidente Javier Milei, al tiempo que sostuvo que de cara a un eventual triunfo opositor “los que deberían estar preocupados son los gobernadores. Imaginemos que el kirchnerismo vuelva y gana Kicillof”.

“Empiezan los cortes en la 9 de Julio, los piquetes, te sacan la coparticipación a la Ciudad. En el sur avanza otra vez la toma de tierras ¿Qué va a pasar con Neuquén y Río Negro, esa Abu Dabi y Dubái?”, inquirió el funcionario.

En igual tenor, prosiguió: “¿Qué va a pensar Córdoba si le vuelven a poner la 125? ¿Si al gobernador de Santa Fe que lo dejan solo de nuevo contra el narcotráfico? ¿Qué va a pensar San Juan que se está poniendo de punta en el proceso minero argentino? ¿O Salta?”.

“Nosotros vamos camino a lograr un proceso que los ciudadanos desean”, contrastó el titular de la mesa ministerial en declaraciones a Radio Mitre.

Por otra parte, aseveró que el oficialismo logrará suspender las PASO, tal y como proyecta el Gobierno de Javier Milei.

“Decían que no íbamos a tener el número para sacar las reformas estructurales y salieron. Yo estoy convencido ¿Qué diputado o senador va a estar en frente de la sociedad que no quiere votar seis veces o que le cueste 200 millones de dólares una elección para dirimir la interna de los partidos políticos? Creo que vamos a estar bien y vamos a tener reforma electoral”, sentenció.

Incidentes y represión

Tras los hechos de violencia del jueves, Santilli fue tajante: “Repudio a los delincuentes, a los violentos, los energúmenos que no marchan por las universidades sino que van a las marchas a agredir y tirar piedras”.

“Se discute mucho del financiamiento universitario y nadie habla de dónde venimos. Durante el Gobierno de Alberto Fernández se registró el mayor recorte histórico por estudiante de los últimos 20 años. Un 30 % de inversión anual por alumno”, fustigó.

“Ojo que detrás de estas bandera el kirchnerismo se abraza como se abrazó a la bandera de las universidades y la destruyeron”, remató.