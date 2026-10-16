viernes 16 de octubre de 2026 - Edición Nº4591

Política | 16 oct 2026

Elecciones 2027

Santilli mete presión: “Los gobernadores deberían preocuparse si vuelve el kirchnerismo”

El jefe de Gabinete sostuvo que “nosotros vamos camino a lograr un proceso que los ciudadanos desean”. Por otra parte, indicó que “se discute mucho del financiamiento universitario y nadie habla de dónde venimos”.

Diego Santilli.
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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se mostró confiado en la reelección del presidente Javier Milei, al tiempo que sostuvo que de cara a un eventual triunfo opositor “los que deberían estar preocupados son los gobernadores. Imaginemos que el kirchnerismo vuelva y gana Kicillof”.

Empiezan los cortes en la 9 de Julio, los piquetes, te sacan la coparticipación a la Ciudad. En el sur avanza otra vez la toma de tierras ¿Qué va a pasar con Neuquén y Río Negro, esa Abu Dabi y Dubái?”, inquirió el funcionario.

En igual tenor, prosiguió: “¿Qué va a pensar Córdoba si le vuelven a poner la 125? ¿Si al gobernador de Santa Fe que lo dejan solo de nuevo contra el narcotráfico? ¿Qué va a pensar San Juan que se está poniendo de punta en el proceso minero argentino? ¿O Salta?”.

“Nosotros vamos camino a lograr un proceso que los ciudadanos desean”, contrastó el titular de la mesa ministerial en declaraciones a Radio Mitre.

Por otra parte, aseveró que el oficialismo logrará suspender las PASO, tal y como proyecta el Gobierno de Javier Milei.

Decían que no íbamos a tener el número para sacar las reformas estructurales y salieron. Yo estoy convencido ¿Qué diputado o senador va a estar en frente de la sociedad que no quiere votar seis veces o que le cueste 200 millones de dólares una elección para dirimir la interna de los partidos políticos? Creo que vamos a estar bien y vamos a tener reforma electoral”, sentenció.

Incidentes y represión

Tras los hechos de violencia del jueves, Santilli fue tajante: “Repudio a los delincuentes, a los violentos, los energúmenos que no marchan por las universidades sino que van a las marchas a agredir y tirar piedras”.

“Se discute mucho del financiamiento universitario y nadie habla de dónde venimos. Durante el Gobierno de Alberto Fernández se registró el mayor recorte histórico por estudiante de los últimos 20 años. Un 30 % de inversión anual por alumno”, fustigó.

“Ojo que detrás de estas bandera el kirchnerismo se abraza como se abrazó a la bandera de las universidades y la destruyeron”, remató.

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