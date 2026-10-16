El femicida Claudio Barrelier apuntó contra la mamá de Agostina Vega: “Entregaste a tu hija”

El femicida Claudio Barrelier le envió un video a la mamá de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, que se grabó tras su declaración virtual desde la cárcel de Cruz del Eje, en el marco de una causa en la que está acusado por tenencia de material de abuso sexual infantil.

El acusado dirigió un mensaje a Melisa Heredia y le pidió que estuviera “frente a frente” para hablar sobre el femicidio de la adolescente.

“Melisa, quiero que estés frente a frente para poder, de una vez por todas, que se sepa la verdad. Necesito tenerte de frente para que se sepa la verdad, para que se sepa. Tu familia te va terminar odiando, van a saber que vos entregaste a tu hija”, arremetió.

Por otra parte, el acusado señaló que la madre de Agostina había participado en supuestas situaciones de explotación sexual de la adolescente. También afirmó que la joven habría hablado con compañeras del colegio sobre presuntas grabaciones de contenido sexual realizadas por su madre.

“Tu hija misma salió a decir a compañeras del colegio que hacías pornografía y que vos la producías pornografia con tu celular y todo lo veía tu hija. Sus compañeras se reían”, sumó el reo.

“Animate, animate a estar al frente mío de una vez por todas. Animate a estar al frente mío, para que la gente que me odia sepa la verdad”, reiteró.

Finalmente, disparó: “Para que lo cuentes de una vez por todas, que las personas que mandaron ese auto esa noche, a que la busquen en mi casa, fuiste vos, vos hiciste ese llamado por teléfono”.

