Paritarias: la Provincia ofreció un 6% de aumento a estatales y docentes en dos tramos

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires presentó este viernes una propuesta de aumento salarial del 6% en dos tramos para los trabajadores estatales bajo la Ley 10.430 y el sector docente. El esquema salarial establece un incremento del 3% en octubre y un 3% en noviembre, calculados sobre la base de septiembre, con el compromiso de reabrir la negociación en diciembre de 2026.

El porcentaje ofrecido duplicó los trascendidos informales previos —que proyectaban una suba del 1,5% mensual— y fue justificado por la administración provincial en función del complejo contexto macroeconómico actual.

La respuesta de los gremios: aceptaciones y evaluaciones en curso

La negociación paritaria avanzó a ritmos diferenciados según las organizaciones sindicales:

Gremios estatales: Sindicatos mayoritarios como UPCN y FEGEPPBA aceptaron formalmente la propuesta oficial en la mesa de negociación. En tanto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) evalúa la oferta en plenario interno.

PARITARIA LEY 10.430 UPCNBA acordó un aumento salarial del 6%: 3% en octubre y 3% en noviembre, calculados sobre los haberes de septiembre. Se actualizan los topes de las asignaciones familiares y continuarán las Mesas Técnicas. #UPCNBA #FabiolaMosqueraSecretariaGeneral https://t.co/rigEQKLX1a — UPCN BA (@upcn_ba) October 16, 2026

Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB): Los representantes de SUTEBA, FEB, UDOCBA y AMETmantuvieron una videoconferencia con las autoridades provinciales, tras haber concretado una jornada previa de paro y movilización. Las conducciones sindicales analizan la liquidación de manera virtual para someterla a votación de sus bases.

Las razones de la Provincia frente a la pauta salarial

Desde la gestión bonaerense argumentaron que la oferta representa el máximo esfuerzo presupuestario posible ante la caída de la recaudación provincial, la menor actividad económica general y la reducción de las transferencias no automáticas por parte del Gobierno Nacional.

Asimismo, los funcionarios remarcaron que el objetivo prioritario del Ejecutivo provincial es sostener la estabilidad de los puestos de trabajo en la administración pública y preservar la masa salarial ante las restricciones presupuestarias vigentes.