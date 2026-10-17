Luis Caputo aseguró que Argentina tiene “excedente de dólares”

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, expuso este viernes en el evento “El dividendo del crecimiento de las reformas en América Latina y el Caribe”, realizado en el marco de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, marco en el que destacó el rumbo de la gestión libertaria.

Durante una charla con Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial, el titular del Palacio de Hacienda remarcó que el Gobierno nacional logró resolver “la peor herencia económica de la historia sin incumplir ningún contrato y respetando la propiedad privada”.

En esta línea, el funcionario hizo hincapié en que se redujo el gasto público un 30 % en términos reales y que se alcanzó el equilibrio fiscal durante el primer mes de gestión.

“Hoy podemos decir con orgullo que acabamos de presentar el proyecto de Presupuesto para 2027 y que, por primera vez en nuestra historia, vamos a tener cuatro años consecutivos de superávit fiscal a nivel financiero”, enfatizó, al tiempo que afirmó que “la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para el crecimiento sostenido”.

Asimismo, el ministro se refirió al RIGI al precisar que el régimen ya tiene “inversiones aprobadas por 50.000 millones de dólares y otros 160.000 millones de dólares en carpeta”.

“Eso ya representa una cantidad de dólares suficiente para que podamos levantar las restricciones cambiarias; ahora todos los que quieran ahorrar en dólares pueden hacerlo y las empresas pueden importar sin tener que recurrir a un funcionario público que les pida un favor”.

En esta línea, Caputo sostuvo que Argentina tiene “un excedente de dólares, a tal punto que el Banco Central viene comprando más de 100 millones de dólares diarios; solamente este año se compraron cerca de 16.000 millones de dólares y, gracias a todo esto, estamos en una situación mucho más estable”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, expuso en el evento “El dividendo del crecimiento de las reformas en América Latina y el Caribe”, realizado en el marco de las Reuniones Anuales del @FMInoticias y el @BancoMundial. https://t.co/FFzoVeHGas — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) October 17, 2026

En su presentación, el ministro también hizo hincapié en que, ante la inestabilidad de las economías globales, “la Argentina está en una posición muy favorable para ofrecerle al mundo lo que necesita, porque básicamente proveemos energía, minerales críticos y contribuimos a la seguridad alimentaria”.

“Con el Presidente nos gusta decir que contamos con una especie de cobertura natural frente a estos riesgos”, agregó.

Acto seguido, dijo que los “niveles de popularidad” que posee el presidente Javier Milei, son “superiores a los de cualquiera de sus predecesores, quienes gobernaban con déficit fiscal”.

“Una de las razones es que cuidamos a los más vulnerables. De hecho, a pesar de haber reducido el gasto público un 30 % en términos reales, las prestaciones sociales aumentaron más del doble en términos reales”, señaló Caputo.

Por otro lado, Caputo destacó que al inicio de la gestión “el crédito al sector privado representaba apenas el 3 % del PBI” y “prácticamente no existía”.

“Un país no puede crecer sin crédito porque es la materia prima del crecimiento. En Argentina habíamos demonizado el crédito. Ahora el crédito es considerablemente mayor y aumentó un 170 % en dos años y medio. Lo positivo es que tenemos muchísimo margen para crecer”, añadió.

Finalmente, Caputo explicó que Argentina continuará eliminando regulaciones, bajando impuestos, reduciendo los costos de financiamiento y mejorando la infraestructura a través de la inversión privada. “Esas son las medidas que nos van a ayudar a hacer que nuestro país sea más competitivo”, concluyó.