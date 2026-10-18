Nicolás Pino en Pringles: respaldo a Milei, reclamo por las retenciones y un mensaje tras la disputa en la Rural

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, estuvo este sábado en Coronel Pringles para acompañar a la entidad ruralista local en una edición especial de su tradicional exposición agropecuaria: la número 80. Recibido por Luis Decaso, titular de la institución anfitriona, destacó la importancia de acompañar a una rural amiga que celebra ocho décadas de actividad.

En diálogo con ANDigital, el dirigente trazó un panorama de la situación del campo, ratificó su respaldo al rumbo económico del presidente Javier Milei y planteó los desafíos que enfrenta la producción para crecer, invertir y consolidar su inserción internacional.

Pino también habló de la interna que atravesó la conducción de la SRA y de la renovación de su mandato por otros dos años, luego de obtener más del 71% de los votos de los socios.

Respaldo al rumbo económico, pero con las retenciones en la mira

Consultado sobre la relación del sector agropecuario con el Gobierno nacional, Pino expresó su conformidad con el rumbo adoptado por la administración de Milei, aunque insistió en que todavía queda una demanda central para los productores: la eliminación definitiva de las retenciones.

“En líneas generales, estamos contentos de que el Gobierno haya tomado este rumbo para esta Argentina que tanta falta le hacía”, afirmó.

No obstante, aclaró que la posición de la entidad es terminar por ley y para siempre con los derechos de exportación. En ese sentido, reconoció que una parte importante de las actividades agropecuarias ya no está alcanzada por ese gravamen, aunque advirtió que continúa afectando producciones relevantes. Entre ellas mencionó los cultivos de soja, trigo y maíz, además de la producción de carne.

“Entendiendo que el camino es el correcto, no me cabe duda de que, en cuanto pueda, el presidente Milei y su equipo van a terminar con este flagelo”, sostuvo.

La disputa con Pereda y el nuevo mandato

Otro de los temas abordados fue la reciente contienda por la conducción de la Sociedad Rural Argentina, que enfrentó a Pino con el exvicepresidente de la entidad, Marcos Pereda.

El actual titular de la SRA tomó distancia de la confrontación y aseguró que no quiso ingresar en esa disputa.

“La pelea la quiso dar Pereda. Yo en ningún momento entré en esa propuesta porque, la verdad, nos parecía inconducente. Acá lo que hay que hacer es explicar ideas y proyectos, y no tantas mezquindades y miserias”, manifestó.

Con la elección ya superada, Pino destacó el respaldo recibido para continuar al frente de la institución durante otros dos años. Según precisó, la lista que encabezó obtuvo más del 71% de los votos.

Sin embargo, consideró que ese resultado no representa solamente un motivo de satisfacción, sino también una responsabilidad para la conducción.

“Si bien el socio expresó lo que necesita para nuestra institución, también te marca las cosas que faltan”, señaló.

En esa línea, aseguró que existen numerosos objetivos por cumplir y que el nuevo período constituye una oportunidad para profundizar el trabajo de la entidad.

El potencial argentino y las oportunidades en el mundo

Pino también se refirió a las perspectivas económicas del país y al interés internacional por la producción argentina. En ese marco, contó que recientemente integró una comitiva que viajó a París por invitación del presidente Milei.

La experiencia, sostuvo, le permitió comprobar la mirada que existe en Europa sobre las posibilidades de desarrollo de la Argentina.

“Qué distinto se ve la Argentina desde el punto de vista de Europa. Se ve el potencial enorme que tenemos como país”, expresó.

El dirigente consideró que las oportunidades no se limitan a los alimentos, el sector que representa directamente la Sociedad Rural, sino que abarcan también la energía, el petróleo, el gas y la minería.

“Argentina está muy demandada, hay mucha posibilidad para nosotros”, afirmó.

En ese contexto, valoró las gestiones destinadas a abrir nuevos mercados internacionales y mencionó particularmente las oportunidades vinculadas con Estados Unidos y Japón.

“Todas esas aperturas que está haciendo el Gobierno, abriendo mercados permanentemente, hablan claramente del compromiso y de la responsabilidad que tenemos como país productor de alimentos ante esa demanda que el mundo pide”, sostuvo.

Pino aseguró que la Sociedad Rural Argentina acompañará las iniciativas que contribuyan a ampliar las posibilidades de exportación y a consolidar la presencia de la producción nacional en el exterior.

Infraestructura y crédito para producir más

Más allá de las retenciones y la apertura comercial, el presidente de la SRA puso el foco en otras condiciones que considera indispensables para el desarrollo agropecuario: la infraestructura y el acceso al financiamiento.

Al referirse a las obras necesarias para mejorar las condiciones productivas, mencionó la importancia de la prevención frente a los fenómenos climáticos y valoró las iniciativas que distintos intendentes y gobernadores llevaron adelante en sus territorios.

Pero advirtió que la posibilidad de crecer también depende de contar con herramientas financieras adecuadas.

“Si los argentinos y la producción quieren crecer, evidentemente lo que se necesita es crédito”, remarcó.

En ese sentido, explicó que la entidad mantiene conversaciones con instituciones financieras nacionales, provinciales y privadas para procurar que los productores puedan acceder a préstamos con condiciones compatibles con la actividad.

El objetivo, según señaló, es contar con financiamiento a tasas productivas y evitar que el costo del dinero termine convirtiéndose en una carga difícil de afrontar para quienes necesitan invertir.

Un llamado a bajar las tensiones políticas

Durante la entrevista, Pino también manifestó su preocupación por las expresiones de confrontación política y reclamó que las diferencias se canalicen a través de las instituciones democráticas.

“Es ahí donde se tienen que trabajar las leyes”, afirmó en referencia al Congreso, al cuestionar las modalidades de oposición que, a su entender, generan tensiones innecesarias.

El dirigente pidió que la dirigencia política exponga sus ideas, presente propuestas y discuta sus diferencias sin promover enfrentamientos que perjudiquen a la sociedad.

Al mirar hacia adelante, insistió en que la Argentina cuenta con condiciones para crecer, aunque reconoció que las dificultades económicas siguen presentes en la vida cotidiana.

“Estamos convencidos de que el camino es el correcto. A futuro, el potencial y las posibilidades de nuestro país son enormes”, concluyó.

Este fin de semana estamos en la provincia de Buenos Aires, acompañando la 80.ª Exposición Nacional Ganadera e Industrial de Coronel Pringles. Nicolás Pino, Presidente de la Sociedad Rural Argentina, participa de la jornada de hoy junto con Juan Bautista Nogues Miguens, Director de la SRA, Luis Harrington, Director del Distrito 3; Luis Alberto De Caso, Presidente de la Sociedad Rural local, y miembros de su Comisión Directiva. Seguimos presentes en las exposiciones rurales a lo largo de todo el país, escuchando a los productores, trabajando por el desarrollo de nuestra ganadería. #ExpoPringles — Sociedad Rural Argentina (@SociedadRural) October 17, 2026

La visita a Coronel Pringles se enmarcó en la celebración de los 80 años de la exposición agropecuaria local, una muestra que reunió a representantes del sector y que tuvo como uno de sus protagonistas al titular de la principal entidad gremial del campo argentino.